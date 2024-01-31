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Атака на НПЗ "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі: за спецоперацією стоїть ГУР, — джерело Фокусу

Володимир Пєнов, Тимур Савін
Фото: Соцмережi | Наслідки удару по НПЗ у Санкт-Петербурзі

Губернатор Ленінградської області Олександр Бєглов заявив, що під час атаки ніхто не постраждав, а майно заводу нібито не сильно пошкоджено. Утім, фото з місця подій не підтверджують його слів.

Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію й атакувало нафтопереробний завод "Невський мазут" у російському Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють джерела Фокусу.

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Безпілотник атакував завод "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі

Вранці 31 січня росЗМІ повідомили, що безпілотний літальний апарат (БПЛА) атакував нафтопереробний завод (НПЗ) у Санкт-Петербурзі на Глухоозерському шосе, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Вибухи потрапили на відео. Повідомлялося також, що уламки БПЛА пошкодили машини на території заводу.

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Реакція російської влади на атаку НПЗ "Невський мазут"

Губернатор Ленінградської області Олександр Бєглов повідомив, що жителі Петербурга чули вночі "хлопок".

"На промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який вимагав уваги силових відомств", — написав Бєглов.

Чиновник заявив, що під час інциденту нібито ніхто не постраждав, а майну, мовляв, не було завдано значної шкоди. Утім, фотографії, опубліковані росЗМІ, свідчать про зворотне.

Наслідки удару по НПЗ у Санкт-Петербурзі
Фото: Baza
Наслідки удару по НПЗ у Санкт-Петербурзі
Фото: Baza

"Наразі тривають слідчі заходи. Адміністрація міста працює у взаємодії з правоохоронними органами", — йдеться в повідомленні губернатора Бєглова.

Нагадаємо, Сили оборони і безпеки України 30 січня успішно відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони (РЛС ППО) в окупованому Криму.