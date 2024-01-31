Атака на НПЗ "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі: за спецоперацією стоїть ГУР, — джерело Фокусу

Губернатор Ленінградської області Олександр Бєглов заявив, що під час атаки ніхто не постраждав, а майно заводу нібито не сильно пошкоджено. Утім, фото з місця подій не підтверджують його слів.

Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію й атакувало нафтопереробний завод "Невський мазут" у російському Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють джерела Фокусу.

Безпілотник атакував завод "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі

Вранці 31 січня росЗМІ повідомили, що безпілотний літальний апарат (БПЛА) атакував нафтопереробний завод (НПЗ) у Санкт-Петербурзі на Глухоозерському шосе, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Вибухи потрапили на відео. Повідомлялося також, що уламки БПЛА пошкодили машини на території заводу.

Реакція російської влади на атаку НПЗ "Невський мазут"

Губернатор Ленінградської області Олександр Бєглов повідомив, що жителі Петербурга чули вночі "хлопок".

"На промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який вимагав уваги силових відомств", — написав Бєглов.

Чиновник заявив, що під час інциденту нібито ніхто не постраждав, а майну, мовляв, не було завдано значної шкоди. Утім, фотографії, опубліковані росЗМІ, свідчать про зворотне.

Наслідки удару по НПЗ у Санкт-Петербурзі Фото: Baza Наслідки удару по НПЗ у Санкт-Петербурзі Фото: Baza

"Наразі тривають слідчі заходи. Адміністрація міста працює у взаємодії з правоохоронними органами", — йдеться в повідомленні губернатора Бєглова.

Нагадаємо, Сили оборони і безпеки України 30 січня успішно відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони (РЛС ППО) в окупованому Криму.