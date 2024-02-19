Набирають зеків, кубинців та мігрантів: чому Путін не хоче оголошувати мобілізацію (відео)

У своїх оцінках слід розглядати військове і політичне керівництво Росії як єдине ціле. Всі їхні дії слід розглядати саме через призму попередніх подій, вважає військовий оглядач Давид Шарп.

Залучення до лав армії РФ найманців з інших країн та трудових мігрантів, що нещодавно отримали громадянство країни, свідчить про низьку кількість бажаючих воювати та про намагання Кремля не проводити мобілізацію напередодні переобрання Путіна. Слід враховувати, що перевезти з Куби чи Непалу пару сотень добровольців справа не така вже й проста і потребує витрат. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

Через складності з мобілізацією Росія зараз не ставить якихось амбіціозних завдань, а лише намагається протиснутись на окремих ділянках фронту зазнаючи вагомих втрат. Навіть при позиційних боях ворог втрачає особовий склад завдяки дронам та артилерії ЗСУ.

"Можливо агресор вважає, що у випадку коли він і так зазнає вагомих втрат, то варто хоча б активніше наступати, раз без великих втрат не обійтись, — зазначає Шарп. — При цьому все одно людей не вистачає, адже в будь-якій країні мобілізації є дуже не популярним кроком влади. Цікаво, чи розпочнеться мобілізація у РФ після виборів Путіна".

Оскільки так чи інакше за останні місяці росіяни продовжують наступати, то їх не стало менше, каже військовий оглядач. Процес поповнення за рахунок зеків, мігрантів та іноземців продовжується. В будь-якому разі все рішення військового командування РФ грунтуються на політичній волі Кремля.

"Найяскравішим прикладом є сам план війни, що був відірваним від реальності, — зазначає оглядач. — Можливо, якби військові діяли за власним планом ми б бачили зовсім інші дії армії РФ на початку вторгнення".

На думку Давида Шарпа, сьогодні у своїх оцінках слід розглядати військове і політичне керівництво Росії як єдине ціле. Всі їхні дії слід розглядати саме через призму попередніх подій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно сказав, що у Вашингтоні знають про зв'язок послаблення військової допомоги Україні з виведенням підрозділів ЗСУ з Авдіївки. Президент США Джо Байден особисто ознайомлений із ситуацією на фронті.

Фокус раніше писав, що українські військові дали гідний бій армії Росії в Авдіївці. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький обіцяв повернення ЗСУ в Авдіївку для завдання ще сильнішого удару.