Наступають по всіх напрямках, щоб щось захопити до отримання Україною допомоги США, — Коваленко

Попри втрати і негоду окупанти продовжують просування, щоб до виборів Путіна похизуватись хоч якимись успіхами. Армія РФ розуміє, що так чи інакше Україна отримає військовий пакет та зброю від США, каже військовий аналітик.

Після Авдіївки окупанти почали масштабний наступ в напрямку Роботине на Запоріжжі, а на інших напрямках не припиняється тиск росіян з огляду на те, що агресор прекрасно знає про снарядний голод в ЗСУ. Також всі розуміють, що Конгрес США так чи інакше дійде угоди про допомогу Україні, тому окупанти намагаються як найшвидше просунутись де це можливо до цього моменту попри величезні втрати. Такий коментар в інтерв'ю Фокусу дав військовий аналітик Олександр Коваленко.

На думку аналітика, армія РФ намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, щоб направити туди свої зусилля. Це можливо тільки до того моменту, поки ЗСУ не отримало військової допомоги від США.

"Політичне "шапіто" в конгресі обов'язково припиниться, щоб республіканці у теперішній каденції не стали першими в історії, які зганьбили надійність партнерства США з іншими країнами, — зазначає Коваленко. — Думаю, що після канікул рішення про допомогу Україні буде прийнято".

Тим часом, не дивлячись на проблеми з боєприпасами, ЗСУ вдало знищує ворога, якому довелось попри негоду та важкі погодні умови наступати на Авдіївку по трупах власних бійців, каже аналітик. Жоден генерал не став би наступати в такій ситуації, але взяття Авдіївки було суто політичним рішенням до переобрання Путіна, якому треба викотити перед росіянами хоч якусь "перемогу".

"До виборів окупанти будуть намагатись активніше наступати попри всі можливі втрати, — каже Коваленко. — Тільки після виборів настане оперативна пауза для поновлення своїх ресурсів, в тому числі й людських, і тоді може зменшити інтенсивність боїв".

Повна розмова з Олександром Коваленком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, що 18 лютого в ОСУВ "Таврія" повідомили, що після захоплення Авдіївки ЗС РФ наступають у напрямку Ласточкиного Донецької області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 17 лютого заявив про вихід українських сил із Авдіївки. Таке рішення ухвалили, щоб війська РФ не оточили підрозділи ЗСУ.