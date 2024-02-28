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Цинічно шантажують та вимагають дотацій: експерт про поведінку Польщі та Угорщини (відео)

Пилип Бойко
Фото: Getty | Угорщина проголосувала за вступ Швеції до НАТО через загальну загрозу для ЄС зоку РФ, вважає аналітик

Напад Росії на Україну зараз дозволяє Польщі та Угорщині шантажувати ЄС, який вимушений відновлювати дотації цих країн, які були заблоковані через порушення прав і свобод громадян, каже аналітик Валерій Клочок.

Погодження Угорщини на вступ Швеції до НАТО є історією про домовленість керівників європейських країн, що розуміють критичну необхідність розширення Альянсу. Тут треба ще пам'ятати, що Угорщина є повністю залежною країною від економіки ЄС. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, і Польща й Угорщина рухаються за одним сценарієм — отримати гроші від ЄС. Щоб заохотити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана брати безпосередню участь у погодженні важливих для ЄС питань Брюселю довелось відійти від "батогів" і перейти до "пряників".

"Такий підхід до грошей є і в США, тільки там все точиться навкруги фінансування міграційної реформи, — акцентує Клочок. — Який би міжнародний трек ми зараз не розбирали все буде впиратись саме у фінанси".

Наприклад, за словами аналітика, та сама Польща не здатна вести ефективну ринкову економіку і живе коштом дотацій вже багато років. Угорщина, Румунія, Іспанія — та сама історія.

"Якщо розібратись з аналітикою у Європі, то стає зрозумілим, що галузь сільского господарства у ЄС існує тільки завдяки дотаціям, — каже Клочок. — Це робиться для того, щоб населення було самозайнятим".

Для ЄС сільске господарство зараз не є високорентабельним на відміну від України, каже експерт. Великою проблемою для Європи є доктринальна та директивна політика у частині ведення підприємницької діяльності з дуже жорсткими правилами, які часто-густо навіть заважають економіці окремих країн.

"Напад Росії на Україну зараз дозволяє Польщі та Угорщині шантажувати ЄС, який вимушений відновлювати дотації цих країн, які були заблоковані через порушення прав і свобод громадян, що не відповідає нормам ЄС, — відзначає аналітик. — Ці дві країни тепер вдало і цинічно спекулюють з огляду на російську агресію".

Валерій Клочок закликає українців не панікувати й розуміти, що допомога Україні обов'язково буде, питання лише — коли. У ЄС не збираються припускатись помилок напередодні Другої світової та займатись "умиротворенням агресора", як було з Гітлером.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон зробив гучну заяву про те, що він не виключає відправлення західних військ на територію України в майбутньому.