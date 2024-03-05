ЗСУ наздогнали РФ у системах РЕБ, а збірка дронів удома може стати майбутньою професією, — експерт (відео)

Складання простих БПЛА не потребує інженерної освіти. Сьогодні достатньо мати прості навички, які можна отримати, подивившись ролики в YouTube, каже співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Якщо на початку широкомасштабного вторгнення для українських дронів головною проблемою були засоби радіоелектронної боротьби ворога, то зараз до них додалася небезпека "дружніх РЕБ". Українські військові інженери зрівняли свої потужності й розробки з росіянами, але це призводить до так званого friendly fire, тобто пошкоджень від власних засобів безпеки. Про це в розмові з Фокусом повідомив підприємець-інженер, співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

За його словами, зараз Україна виробляє моделі РЕБ, які можуть гасити будь-які радіочастоти ворога, за якими керуються дрони окупантів. Але росіяни теж намагаються не пасти задніх, тому протистояння дронів і РЕБ — завжди своєрідні перегони.

"Зараз у сегменті БПЛА та РЕБ відбувається щільна конкуренція із застосуванням штучного інтелекту й засобів обміну радіозв'язком, — акцентує інженер. — Відбувається розвиток систем ретрансляторів і посилення сигналу".

Валерій Яковенко зазначає, що зараз обом сторонам працювати дронами не так просто через щільність систем РЕБ із обох боків. Українці настільки швидко модифікують свої системи, що навіть союзники, застосовуючи радіоелектронну розвідку, часто бачать цілий "зоопарк" пристроїв, які не можуть визначити, адже ті ще не потрапили до інформаційної бази з боку ЗСУ.

Щодо урядової програми про "мільйон дронів", які українці мають збирати в домашніх умовах, то, на думку Яковенка, найперше йдеться про залучання людей до актуальної та іноваційної інженерної професії. Треба, щоб українці зрозуміли, що працювати з електронікою не так складно, як це вважається, тим більше зараз в Україні є дефіцит рук, які здатні збирати дрони.

"Коли ми говоримо про інженерів зі складання простих БПЛА, то не треба для цього мати освіту в п'ять років університету, — акцентує Яковенко. — Сьогодні достатньо мати прості навички, які можна отримати, подивившись ролики в YouTube".

За словами фахівця, ці "домашні дрони" не використовують на полі бою, а залучають до тренувань пілотів БПЛА, адже без практики неможливо освоїти професію оператора дрона, щоб потім він міг знищувати безпілотниками окупантів. Ба більше, люди, які навчилися збирати дрони вдома, вже потім можуть відправляти заявку на вакансію на серйозну роботу на відповідних підприємствах.

"А ще вони можуть зібрати команду послідовників, і тоді в нас з'явиться чергове таке необхідне оборонне мініпідприємство, — каже інженер. — Ця професія дуже потрібна прямо зараз, а ще вона буде потрібною після української перемоги".

Нагадаємо, Національна гвардія України випробувала вітчизняний дрон-камікадзе "Мамонт" у Кринках Херсонської області. Українські бійці уразили ворога всередині будівлі. Зокрема, БПЛА з чотирикілограмовою бойовою частиною залетів у вікно другого поверху.