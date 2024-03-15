Чи треба цивільних направляти на збивання "Шахедів" та чи врятує ротація від мобілізації, — Дикий (відео)

Ротація вирішує проблему тільки на найближчі пару місяців, за які треба повноцінно почати процес мобілізації. Мобільні групи ППО по боротьбі з дронами-камікадзе можна підсилити за рахунок цивільних, вважає ветеран АТО Євген Дикий.

Новини про те, що на фронті нарешті проводиться ротація є гарними, але це не результат ревізії ЗСУ. Пошук тих, "хто ще не був на фронті, а перебував у тилових частинах" не зможе повноцінно замінити мобілізацію. Про це в інтерв'ю Фокусу зауважив ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, зараз ротація проводиться за рахунок тих, хто мав час відпочити чи знаходився на так званому "відпочинку" у Чернігівській області. А там така саме війна, просто її інтенсивність значно менша, ніж, наприклад, під Авдіївкою, каже ветеран АТО.

"Ревізія незадіяних у ЗСУ — спробувати уникнути непопулярної масової мобілізації, проте це не покриє реальних потреб армії у 500 тисяч, — відзначає Дикий. — Проте це вже непогано, адже бійці "на нулі" завжди знали, що є ті пару тисяч, які якимось не завжди законним чином потрапили до тиловиків, хоча мав би бути разом з ними в одному окопі".

А ще Євгена Дикого хвилює інформація, яку він чув, про те, що планується зменшити кількість мобільних груп з боротьби із "Шахедами" на 30% і відправити цих людей на фронт. Він каже, що, в принципі, так можна б було зробити, але, хто ж буде збивати тоді дрони-камікадзе, щоб захистити міста України?

"Функцію зустрічі "Шахедів", як на мене, в такому випадку можна було б перекласти на цивільних, — зазначає Дикий. — Думаю, що багато хто погодиться замінити це мобілізацією. А на патрулювання з мобільною ППО можна навіть знайти час і після роботи".

За словами військового експерта, ротація в першу чергу вкрай потрібна тим бійцям, які неадекватно довгий термін знаходяться "на нулі". Наприклад, це 101 бригада "Свободівців", яких тільки що недавно вивели з під Авдіївки, а вони провели там два роки без ротацій. Але замінили бійців на тих, хто мав можливість трохи відпочити в тилу. В умовному тилу, на Чернігівщині, де діють російські ДРГ.

Подібна ротація вирішує проблему тільки на найближчі пару місяців, зазначає ветеран АТО. Ну а далі вони теж втомляться і теж зазнають втрат, тобто потрібно залучати саме новобранців, яких до цього у ЗСУ не було. Ця ротація дає українському тилу час на те, щоб нарешті прийняти закон про мобілізацію і нормально її зорганізувати, інакше ротація виявиться просто марною.

Нагадаємо, 7 березня військовий, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що нині мобілізаційний резерв ЗСУ становить приблизно п'ять мільйонів осіб. З його слів, з 400 опитаних чоловіків 40% заявили про неготовність йти до армії.