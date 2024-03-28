В українській слід в "Крокусі" повірять ті, хто вірив в "бойових комарів": Путін одержимий Україною (відео)

Путін намагається мобілізувати росіян на війну з Україною. Але це не допоможе запобігти терактам у РФ у майбутньому — вони будуть продовжуватись, каже політолог Петро Олещук.

У звинувачення України з боку Кремля в причетності до теракту в московському "Крокус Сіті Холі" повірять ті самі росіяни, які до цього вірили у "бойових комарів" чи "заражених птахів" з таємних лабораторій. Але тепер всі терористи у світі побачили, що можна зробити будь-який теракт у РФ, а та звалить все на Україну. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політолог Петро Олещук.

За його словами, російському соціуму краще б зрозуміти, що немає жодних міфічних "бандерівців" чи "супергероя Буданова", який здатний загіпнозувати ІДІЛ чи підірвати "Північний потік". Краще згадати, що був колись так званий "рязанський цукор" і що всі вибори Путіна супроводжувалися терактами.

"Звичайно, мова йде про теракт, але Путін вирішив його використати, як черговий привід звинуватити Україну, — каже Олещук. — Всі пояснення його спецслужб про українську причетність є міфом і раціонально мислячі люди в це не вірять. Але пропаганда націлена не на них, а на звичайний російський плебс".

Звичайно, подібними звинуваченнями Путін намагається мобілізувати росіян на війну з Україною, каже політолог. Але це не допоможе запобігти терактам в РФ у майбутньому — вони будуть продовжуватись, а судячи з усього російська влада ставиться до них абсолютно лояльно. Головне, щоб була чергова тема для війни з Україною, зазначає Олещук.

"Путін просто одержимий Україною й окрім як війна з Україною його нічого не цікавить, — акцентує політолог. — Все, що його оточує, він міряє тільки з погляду користі задля продовження війни. Якби завтра на Росію почалося вторгнення іншопланетян, то Путін кричав би по телевізору, що їх підкупили українці. Путін став просто параноїдальним на темі російсько-української війни й не відмовиться від неї навіть на смертному одрі. Буде помирати й в цей момент думати, який би ще ракетний удар завдати по Україні".

За словами Олещука, Росія — це держава із максимально серйозним і високим рівнем міжетнічних суперечностей і там справді високий рівень нацизму. Тому дуже дивно виглядає заява про "денацифікацію" від країни, в якій цілі підрозділи бойовиків сформовані із неонацистів, наприклад, ДШРГ "Русич".

"У РФ завжди було багато міжетнічних конфліктів, а зараз вони тільки загостряться через мілітаризацію суспільства, — каже експерт. — Я не здивуюсь, якщо незабаром підрозділі неонацистів і підрозділи з кадирівцями вирішать з'ясовувати стосунки в середині самої Росії".

А ще Кремль дуже хвилюють прояви національної боротьби, як в тому самому Башкортостані, що відбулись не так давно. Москва розуміє, що вся її "велич" у вигляді ресурсів, знаходиться саме на етнічних землях інших народів.

Раніше повідомлялось, що слідчий комітет РФ офіційно звинуватив Україну в співучасті в теракті у "Крокусі". За даними слідства, під час аналізу грошових операцій вдалося зафіксувати, що злочинці нібито пов'язані з "українськими націоналістами".