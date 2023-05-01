Місячне затемнення 5 травня 2023: чого чекати і що не можна робити

За кілька днів на нас чекає перше Місячне затемнення цього року. Як воно може вплинути на нас і що не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

Коли настане місячне затемнення?

Місячне затемнення відбудеться 5 травня 2023 року, у п'ятницю, і продовжиться з 17:14 до 21:31 за київським часом. Це буде найглибше напівтіньове затемнення з лютого 2017 року до вересня 2042 року. Це явище повністю зможуть спостерігати в Азії та Австралії, а висхідне — над Африкою і більшою частиною Європи (переважно у Східній і Центральній Європі), зокрема й в Україні.

Вплив місячного затемнення у травні: чого очікувати

Це затемнення завершуватиме перший коридор затемнень у 2023 році. Особливість його в тому, що воно збігається з повним місяцем, а також з Ретроградним Меркурієм. Планети, які відповідають за Скорпіон, Марс і Плутон — обидві вони на момент затемнення ослаблені. Вплив затемнення та повного місяця розпочнеться 4 травня і збережеться до завершення третьої місячної чверті, тобто до 12 числа.

Люди можуть бути більш емоційними та агресивними в цей період, виявляти нетерпимість та небажання йти на діалог. Також зростає частота травматизму, техногенних та природних катастроф.

Місячне затемнення у травні 2023 року: що не можна робити

розпочинати нові справи;

вирушати у далекі подорожі;

стригти та фарбувати волосся;

робити хірургічні операції;

розпочинати лікування;

робити ін'єкції краси.

Місячне затемнення у травні 2023 року: що потрібно робити

зайнятися своїм здоров'ям, фізичною формою, сходити до лікаря;

приймати ванни із сіллю чи травами;

зайнятися прибиранням будинку;

позбутися старих та непотрібних речей;

медитувати.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl