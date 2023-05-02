Прозора сукня та прикраси на $90 тисяч. Ріта Ора зробила фурор на Met Gala

Ріта Ора та її чоловік Тайка Вайтиті безумовно привернули увагу своєю приголомшливою появою в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

На щорічному заході Met Gala 32-річна британська співачка Ріта Ора продемонструвала чудову чорну прозору сукню з корсетним ліфом від Prabal Gurung, яка ідеально наголошувала на її фігурі. Про це пише InStyle.

Привабливе вбрання було з квітковою мереживною аплікацією та довгим шифоновим шлейфом, за яким ретельно стежили та розправляли, поки вона позувала перед камерами. Ріта доповнила образ прикрасами Buccellati вартістю 90 тисяч доларів, у тому числі золотим браслетом, перлинним браслетом та коктейльними сережками, а також довгими діамантовими ланцюжками, що звисали із її ідеально доглянутих нігтів.

Шанувальники поспішили похвалити її зовнішній вигляд у Мережі, а її вбрання одразу ж назвали одним із найкращих на гала-вечорі.

Ріта Ора Фото: Getty Images

До неї приєднався її чоловік, 47-річний режисер Тайка Вайтиті, який одягнув довгий сірий блейзер у поєднанні з елегантними білими штанами. До свого образу він додав перлинне намисто.

Ріта Ора та Тайка Вайтиті Фото: Getty Images

Нагадаємо, тема цього року "Карл Лагерфельд: лінія краси" присвячена життю та спадщині покійного креативного директора Chanel. Інститут костюма описує весняну виставку 2023 року як дослідження "робіт Карла Лагерфельда".

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк з'явилася на Met Gala у глянсовій червоній сукні Gucci.