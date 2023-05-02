Met Gala 2023: Пенелопа Крус вийшла на килимову доріжку в образі іспанської нареченої

Цього року акторка стала співголовою престижного заходу.

49-річна оскароносна актриса Пенелопа Крус стала однією з найяскравіших знаменитостей на килимовій доріжці Met Gala 2023 у Метрополітан-музеї у Нью-Йорку, пише People.

Для заходу муза Chanel, яка також є співголовою цьогорічного балу, обрала блідо-блакитну бальну сукню від Chanel, прикрашену дорогоцінним камінням, що спускається по багатошаровій спідниці, а також паєтками та перлами на ліфі. У дизайні був романтичний напівпрозорий каптур з органзи, облямований срібними блискітками, який Крус накинула на голову. Сережки-підвіски з дорогоцінним камінням та шкіряний ремінь завершили її образ. У Мережі її вже охрестили "іспанською нареченою", оскільки вбрання більше було схоже на весільну сукню, ніж на бальну.

Натхненням для ансамблю стала сукня з колекції Haute Couture Весна/Літо 1988 року.

Розкішна Пенелопа Крус на Met Gala 2023 Фото: Getty

Незадовго до приїзду на Met Gala 2023 Круз поділилася фотографіями в Instagram, віддаючи шану покійному модельєру, який став центром вечірнього заходу.

"Мій дорогий Карле, я сподіваюся, ти відчуваєш любов. Я знаю, що ти відчуваєш", — написала вона.

У січні Пенелопа Крус була призначена співголовою престижного заходу із червоною доріжкою. Крус займає високе становище разом із давнім членом ради директорів і титаном Vogue Анною Вінтур, а також з Дуа Ліпою, Мікаелою Коель та Роджером Федерером. Ця роль складається з таких обов'язків як курування списку гостей, співпраця з шеф-кухарями над вечірнім меню та робота над дизайном інтер'єру для створення атмосфери престижного заходу.

Послом Chanel Пенелопа стала у 2018 році, приєднавшись до Кари Делевінь, Кайї Гербер, Наомі Кемпбелл та Клаудії Шиффер.

"Це такий культовий бренд, а Карл – геній, і я захоплююся всім, що він зробив, відколи я була маленькою дівчинкою, тому мені дуже приємно працювати з ним", — говорила вона.

Раніше Фокус писав, що Пенелопа Крус на церемонії Goya Awards 2023 підкорила публіку елегантним вбранням.