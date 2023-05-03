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Яке свято 3 травня 2023 року: святого Феодора – що сьогодні не можна робити?

Святий Феодор

День пам'яті святого Феодора — чому сьогодні не можна прати білизну і що ще не можна робити. Хто сьогодні святкує День ангела та що ще трапилося 3 травня.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Феодора. Він був родом із багатої сім'ї, завжди прагнув до Бога. В юності він залишив рідну домівку та пішов у пустелю. Там Феодор багато молився, мало їв, пив лише воду, носив власяницю і утримувався від грішного життя, за що отримав від Господа дар чудотворення.

Що не можна робити 3 травня:

  • прати білизну, тому що можуть наснитися кошмари;
  • ловити рибу;
  • саджати рослини.

Народні прикмети та повір'я:

  • ясна ніч до заморозків;
  • з'явилися комарі – чекайте на потепління;
  • грім гримить – буде врожайний рік.

День ангела святкують:

Олександр, Гаврило, Григорій, В'ячеслав.

Народилися цього дня:

  • 1469 рік — політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції Нікколо Мак'явеллі.

Також у цей день:

  • 1791 рік – Сейм Речі Посполитої прийняв першу конституцію в Європі та другу у світі (після Конституції США);
  • 1815 рік— утворюється Королівство Польське;
  • 1880 рік – відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай;
  • 1995 рік – указом президента Леоніда Кучми встановлено перший орден незалежної України – Богдана Хмельницького;
  • 2014 рік – створено добровольчий батальйон "Айдар".