Netflix представив тизер серіалу "Леопард", у якому грає дочка Моніки Белуччі (відео)

Зйомки серіалу вже стартували в Римі й відбуватимуться між чотирма італійськими містами.

18-річна донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя, Дева Кассель, пішла шляхом батьків і дебютувала в кіно. Юна красуня з'явилася у тизері серіалу "Леопард", який зараз знімає Netflix.

Один із найочікуваніших проєктів року – екранізація італійського роману "Леопард" авторства князя Джузеппе Томазі Ді Лампедуза — зібрав приголомшливий каст акторів. У ньому, крім Деви, яка грає Анжеліку Седару, роль якої раніше виконала легендарна Клаудія Кардінале, знімаються Кім Россі Стюарт, Бенедетта Поркаролі, Сол Нанні, Паоло Калабрезі, Франческо Колела, Астрід Мелоні та Грета Еспозіто.

Про те, що серіал буде запущено в роботу, стало відомо у травні 2022 року. Заява прозвучала з нагоди відкриття нової штаб-квартири Netflix у Римі засновником потокового гіганта Рідом Гастінгсом.

Історія, вигадана Джузеппе Томазі ді Лампедуза, вже адаптована Лукіно Вісконті для великого екрану в 1963 році, буде знову переосмислена у вигляді шестисерійного телесеріалу, готового знову відкрити для себе сучасність історії, дія якої відбувається в XIX столітті. Зйомки вже стартували у столиці Італії. Вони триватимуть понад чотири місяці й проходитимуть між Палермо, Сиракузами, Катанією та Римом.

Сюжет розповідає історію занепаду аристократичного роду, що розгортається на Сицилії, у роки Рісорджименто та переходу від режиму Бурбонів до Королівства Італія.

Дата виходу серіалу поки що не озвучується, але це може бути кінець 2023 року або перші місяці 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Дева зніметься у фільмі італійського режисера Лаури Лучетті "Прекрасне літо".