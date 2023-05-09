Євробачення-2023: як змінилися правила голосування та як голосувати українцям

У першому півфіналі українці голосувати не зможуть.

9 травня о 22:00 за київським часом у Ліверпулі (Велика Британія) розпочнеться перший півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Представники України, минулорічного переможця, дует TVORCHI, одразу потрапляє у фінал. Зазначимо, що правила голосування дещо змінилися, про що повідомляється на офіційному сайті "Євробачення".

Що змінилося у системі голосування "Євробачення-2023"?

Як відомо, восени 2022 року Європейський мовний союз (EBU) оголосив про зміни у системі голосування на конкурсі 2023 року. Згідно з ними, результати півфіналу будуть визначатися виключно голосуванням глядачів, як це було в період з 2004 по 2007 рік, а підсумки фіналу визначать як національне журі, так і голосування глядачів. Аналогічна практика застосовувалась після фіналу конкурсу 2009 року.

Журі в кожній країні, яка бере участь у відповідному півфіналі, як і раніше, віддаватиме свої голоси, але вони будуть використовуватися лише в тому випадку, якщо дійсне телеголосування не буде записано або неможливе в окремій країні. Проте голоси журі від кожної країни-учасниці, як і раніше, враховуватимуться у гранд-фіналі. Їх об'єднають із результатом громадського голосування, щоб скласти загальний бал.

Як ще один крок до посилення впливу аудиторії на результати конкурсу пісні "Євробачення" та на знак визнання глобального охоплення заходу ті, хто дивиться конкурс пісні "Євробачення" у країнах, що не беруть участь у ньому, тепер зможуть голосувати онлайн. Глядачі звідти зможуть голосувати у всіх шоу, при цьому їхні голоси підсумовуватимуться і представлятимуться як один окремий набір балів у розділі "Інший світ" – ці глядачі зможуть голосувати через спеціальну онлайн-платформу, яка потребує наявності кредитної або дебетової картки для перевірки. За словами організаторів, це трохи вплине на відсотковий баланс 50/50 між балами журі та балами публіки, збільшивши вплив глядачів на остаточний результат – приблизно 50,6%.

Якщо під час голосування журі будь-якої країни у півфіналі будуть помічені неправильні схеми (навіть якщо голосування більше не враховуватиметься під час підбиття підсумків півфіналу), його розпустять і не допустять до голосування у півфіналі. У разі, якщо журі країни дискваліфіковано, окуляри телеголосування від цієї країни будуть подвоєні та використані як заміна у фіналі. Процедура використання розрахованих балів залишиться крайнім заходом у випадку, якщо країна не може представити дійсний результат журі або телеголосування.

Такі зміни було внесено не випадково.

"Після безпрецедентного характеру порушень при голосуванні, що спостерігаються на конкурсі 2022 року, було створено робочу групу членів EBU для пошуку способів захисту цілісності заходу. Їхні рекомендації виконуються після схвалення Референтною групою, керуючою радою конкурсу та виконавчою радою EBU", – йдеться на сайті "Євровід". ".

Як голосуватимуть українці на "Євробаченні-2023"?

Правило, за яким не можна голосувати за представника своєї країни, залишається незмінним і цього року. У першому півфіналі голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина (країни засновники, які автоматично потрапляють у фінал), а також глядачі із країн-учасниць.

У першому півфіналі українці не голосуватимуть, повідомляє "Суспільне". Це було визначено під час прямої трансляції "Церемонії передачі ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023" 31 січня. А ось у другому півфіналі і фіналі проголосувати можна, відправивши sms-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, що сподобався, або через додаток Eurovision Song Contest. У суботу, 13 травня, на великій сцені під номером 19 виступатиме український гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Хто виступить у першому півфіналі "Євробачення-2023"

У першому півфіналі виступлять представники 15 країн у такому порядку:

Норвегія (Alessandra з піснею Queen);

Мальта (The Busker із композицією Dance (Our Own Party);

Сербія (Люк Блек із треком Samo Mi Se Spava);

Латвія (Sudden Lights із піснею Aijā);

Португалія (Mimicat з піснею Ai Coração);

Ірландія (Wild Youth із треком We Are One);

Хорватія (Let 3 із композицією Mama ŠČ!);

Швейцарія (Ремо Форер з треком Watergun);

Ізраїль (Ноа Кірел з піснею Unicorn);

Молдова (Паша Парфеній із композицією Soarele şi Luna);

Швеція (Loreen з треком Tattoo);

Азербайджан (TuralTuranX з піснею Tell Me More);

Чехія (Vesna з треком My Sister's Crown);

Нідерланди (Mia Nicolai & Dion Cooper із композицією Burning Daylight);

Фінляндія (Käärijä з піснею Cha Cha Cha).

У першому півфіналі в інтервал-актах виступлять українська співачка Alyosha, яка у 2010 році увійшла до десятки фіналістів цього конкурсу, та фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Крім того, у перерві між виступами конкурсантів на сцену "Євробачення-2023" також вийде співачка Rita Ora. Вона виконає попурі зі своїх найвідоміших хітів.

Де дивитись перший півфінал "Євробачення-2023"?

Пряму трансляцію "Євробачення-2023" вестиме телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн конкурс можна дивитися на:

YouTube- канал пісенного конкурсу "Євробачення";

сайти "Суспільне. Культура " та "Суспільне Євробачення ";

YouTube- канал Євробачення Україна;

офіційна сторінка "Євробачення-2023" у Facebook.

Переглянути трансляцію можна і у додатку "Дія". Користувачеві потрібно буде зайти до "Послуг", вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура"

Раніше Фокус писав, що являє собою український гурт TVORCHI, і хто має найвищі шанси на перемогу.