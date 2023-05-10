Кейт Міддлтон з'явилася на садовій вечірці у позаминулорічному образі

Кейт Міддлтон привітала 500 гостей, які "роблять екстраординарні речі".

Кейт Міддлтон після коронації Чарльза III продовжує активно працювати, старанно виконуючи обов'язки старшого члена королівської сім'ї. Вона разом із Софі Уессекською та чоловіком, принцом Вільямом, влаштували садову (або, як її ще називають, чайну) вечірку в Букінгемському палаці, щоб відзначити "людей, які роблять неймовірні речі". Про це йдеться на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу.

Мабуть, втомившись від постійних переодягань на урочистостях, пов'язаних з коронацією, цього разу майбутня королева вирішила довго не мудрувати й одягла вбрання, в якому раніше вже з'являлася на Royal Ascot у 2021 році. На ній був блакитний костюм, що складається з блузи з бантом і прозорими рукавами зі стразами і довгої спідниці від Elie Saab, який вона доповнила сліпучими сережками з діамантами і блакитними топазами "Lola" від Kiki McDonough, сріблястим клатчем і блакитним капелюшком від Elie Saab, а також туфлями кольору металік від Gianvito Rossi.

Волосся принцеси було зібране в гладку складну зачіску.

Кетрін привітала 500 гостей чаювання та подякувала їм за працю на благо суспільства.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Софі Уесекська та принц Едвард Фото: Getty

Раніше Фокус писав про найяскравіші образи Кейт Міддлтон на коронації, а також розповідав, як їй вдалося затьмарити королеву Каміллу на церемонії у Вестмінстерському абатстві. Крім того, ми розповідали про те, що принцеса Уельська часто одягає одній й ті ж ансамблі по кілька разів.