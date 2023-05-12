Як принц Луї став зіркою королівського пікніка після коронації Чарльза ІІІ

Після недільного коронаційного концерту принц та принцеса Уельська разом із дітьми приєдналися до скаутів.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із принцами Джорджем та Луї, а також принцесою Шарлоттою працювали волонтерами в один із днів після коронації в рамках акції "Велика допомога". І принц Луї став головною зіркою події. Про це пише Hello Magazine.

Принц Луї керував тачкою, допомагаючи ремонтувати хатину скаутів у містечку Слау, а також відновлюючи стежку, копаючи нове водоймище та розмальовуючи стіни.

Принц Луї навіть возив землю у тачці Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

То був великий день для маленького принца Луї. Він допомагав своїй сестрі, яка фарбувала горщики квітів.

А потім посидів на колінах батька, коли той керував екскаватором.

Принц Луї та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Один волонтер запитав Луї, ким хоче стати, коли виросте і припустив, що хоче бути художником.

"Ні, льотчиком-винищувачем", — відповів Луї, уточнивши, що хоче займатися тим же, що його батько та дід, які є військовими пілотами. Король Чарльз може керувати навіть реактивним винищувачем.

Його брат і сестра були також залучені до повсякденних справ. Принцеса Шарлотта, одягнена в джинсові шорти та рожевий джемпер, допомогла фарбувати паркан, а принц Джордж справлявся з дрилем.

Троє молодих членів королівської сім'ї отримали нагороду за свою важку працю, підсмаживши зефір на багатті. Луї дуже уважно ставився до процесу приготування. А Кейт Міддлтон назвала його домашнім прізвиськом: "Лу-Жукі" (Lou-Bugs).

Принцу Луї та принцесі Шарлотті сподобався смажений на багатті зефір Фото: Getty Images

Після всіх дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма стріляли з лука, і принцеса Шарлотта впоралася з цим набагато краще за своїх братів.

Пізніше лідер скаутів Саймон Картер сказав, що королівська родина чудово провела час у Слау.

Принцу Луї сподобалося стріляти з лука Фото: Getty Images

"Вони чудово провели час, це точно те, що їм потрібно після напружених кількох днів. А принц Луї був дуже схвильований", — сказав Саймон

Наприкінці всі принци та принцеса отримали по значку та шарфу скаутів.

Хата скаутів Аптона була побудована в 1982 році та використовується різними громадськими групами в цьому районі, включаючи місцеву мечеть, групу людей похилого віку, членів азійської спільноти та самих скаутів.

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон чудово провели час зі скаутами

Будівля також використовується Slough All Nations, групою зі спадщиною, що охоплює Сент-Кітс та Невіс, яка забезпечує відпочинок та дозвілля для покращення здоров'я та добробуту, а також для зміцнення згуртованості суспільства. Принцеса Уельська є спільним президентом скаутів із 2020 року.

Нагадаємо, на коронації діда принц Луї привернув до себе загальну увагу. Спочатку він був явно зацікавлений у видовищі, але потім почав позіхати і крутитися на місці.