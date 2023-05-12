Євробачення-2023: як змінилися ставки букмекерів напередодні гранд-фіналу

Якщо дві позиції залишаються незмінними, то у наступних місцях є певні зміни.

Напередодні гранд-фіналу "Євробачення-2023", який відбудеться вже в суботу, 13 травня, у Ліверпулі, букмекери, схоже, остаточно визначились із п'ятіркою кращих, лідери якої залишаються незмінними з початку конкурсу, а ось на 4-5 місцях є зміни.

Так, на сайті букмекерської контори Smarkets, на першому місці, як і раніше, залишається шведка Лорін, а за нею відразу йде фінський репер Käärijä. На третє місце увірвався Ізраїль із 86,96%, а на четвертому – Норвегія з 76,92%. Стільки ж – і в України, яка замикає першу п'ятірку.

У десятку увійшли Італія, Іспанія, Франція, Вірменія та Австрія.

Ставки букмекерів 10 травня Фото: Скриншот та 12

Щодо прогнозів на сайті "Євробачення-2023", то тут лідер той же – Лорін, шанси якої зросли до 52%. На другому місці Фінляндія з 22%, на третьому – Україна (6%), на четвертому – Ізраїль (4%) і завершує п'ятірку Норвегія (3%). У десять найкращих виходять також Франція, Іспанія, Італія, Великобританія та Австрія.

Ставки на сайті "Євробачення-2023" 10 травня та 12 травня

Переможця серед 26 країн визначить гранд-фінал конкурсу, що розпочнеться 13 травня о 22:00. Проголосувати можна, відправивши sms-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, котрий сподобався, або через додаток Eurovision Song Contest. У суботу, 13 травня, на великій сцені під номером 19 виступатиме український гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Раніше Фокус писав, що у другому півфіналі українські виконавці вразили публіку своїм номером, у якому показали зв'язок поколінь та творчості.