Подруга Меган Маркл назвала її неймовірною подругою та матір'ю

Келлі Маккі Зайфен, співзасновниця Альянсу мам, похвалила герцогиню Сассекську як "затятого захисника тих, хто її потребує".

Співзасновниця Alliance of Moms Келлі Маккі Зайфен поділилася публікацією в Instagram, де вона похвалила 41-річну герцогиню Сассекську за те, що вона була відмінним другом. Вона також подякувала їй за те, що вона приєдналася до кампанії, яка буде підтримувати прийомних дітей і батьків у Лос-Анджелесі.

"У міру наближення Дня матері я не можу не думати про свою власну #спільноту материнства. Я відразу ж думаю про тебе, Мег. Яка ти неймовірно дбайлива, тепла і відкрита, — написала Маккі Зайфен під фото, на якому вона і Меган посміхаються в однакових футболках. — Який неймовірний друг і мати. Я справді благоговію перед вами і така вдячна, що ви є частиною мого #Спільноти матері".

Зазначивши, що Меган "завжди першою говорить "так" і підтримує тих, кого ти любиш", Маккі Зайфен продовжила: "Ти затятий захисник тих, хто тобі потребує".

"Дякую, що приєдналася до кампанії цього року на підтримку вагітної та виховної прийомної молоді Лос-Анджелесу, яка допомагає надавати критично важливі послуги, освіту, ресурси та захист, щоб вони могли побудувати найкраще майбутнє для себе та своїх сімей", — додала вона.

Потім Маккі Зайфен завершила свою посаду, закликавши своїх підписників підтримати останню кампанію Alliance of Mom.

"Будь ласка, приєднуйтесь до нас в особливій кампанії цього року і купіть футболку, щоб підтримати її за посиланням у біографії", — написала вона.

Публікація Маккі Зайфена з'явилася за кілька днів до Дня матері. Цього року він стане першим після трагічної загибелі її маленького сина Джорджа у липні 2022 року. Йому було 9 років.

Як повідомляє Daily Mail, Меган та її чоловік принц Гаррі раніше пожертвували 5000 доларів у фонд GoFundMe, створений на честь Джорджа після його смерті. Вони зробили пожертву від імені своїх двох дітей.

Також Фокус писав, як Меган Маркл проведе День матері зі своїми дітьми.