Ведуча шоу "Топмодель по-українськи" Алла Костромічова повідомила, що чекає другу дитину

У День матері модель опублікувала фото у прозорій сукні, яка не приховує вагітність.

Українська супермодель та засновниця шоу "Топмодель по-українськи" Алла Костромічова поділилася зі своїми передплатниками в Instagram радісною новиною. 36-річна Костромічова оголосила, що стане мамою вдруге.

Модель обрала особливий день, щоб поділитися радісною новиною – День матері, який у США відзначався минулої неділі.

"Ми благословлені другою дитиною. З днем ​​матері! Я зроблю все можливе, щоб ти народився у кращому світі", — написала Алла.

Алла Костромічова повідомила про другу вагітність Фото: Instagram Alla Kostromichova

Для фото вона позувала у прозорій сукні від українського бренду Moodstories.

Нагадаємо, Алла Костромічова одна з найуспішніших українських моделей.

Алла Костромічова

Вона започаткувала шоу "Топмодель по-українськи", перший сезон якого вийшов у 2014 році, і стала його ведучою.

Алла виросла у Севастополі, закінчила Севастопольський національний технічний університет із червоним дипломом за спеціальністю "Медична електроніка". Вже на другому курсі працювала за контрактом в одному із найкращих міланських агентств Why Not.

У 21 рік на четвертому курсі Алла поїхала до Парижа, щоб працювати з модним брендом Givenchy.

Після цього вона підписала контракт з міжнародним агентством Women і почала працювати в Нью-Йорку. Вона працювала з брендами YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Balenciaga та багатьма іншими.

У 2013 році Алла Костромічова відкрила власне модельне агентство Kmodels.

Алла одружена з американцем італійського походження Джейсоном Капоне вже сім років. У 2015 році у них народився син Сальваторе.

Алла Костромічова з чоловіком та сином

Раніше відома американська тенісистка Серена Вільямс повідомила про другу вагітність і зробила це максимально ефектно: просто на червоній доріжці Met Gala 2023.