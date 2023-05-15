В Італії померла жінка, яка провела у комі 31 рік (фото)

Жінка поспішала до чоловіка на їхнє друге спільне Різдво в шлюбі, але не впоралася з керуванням на зледенілій дорозі і врізалася в стовп. З того часу до тями вона не приходила.

Міріам Вісинтін із Різе, Венеція (Італія) померла після 31 року, проведеного в комі. Потрапивши на своєму автомобілі Fiat Panda у Казоні-ді-Мусоленті в ДТП напередодні Різдва 1991 року, вона отримала неоперабельну черепно-мозкову травму. Потерпіла більше не приходила до тями, а її життя підтримували медичні апарати, пише La Repubblica.

Міріам не стало в лікарні Сан-Бассіано, куди її перевели два місяці тому через скупчення рідини в легенях.

Чоловік покійної Анджело Фаріна розповів, що його кохана померла від зупинки серця.

"Нарешті вона заспокоїлася через свою несправедливість... Нарешті вона там, нагорі, у світі і в раю. Ми були одружені лише півтора роки, коли трапилася трагедія. Ми були такі молоді, і в нас було так багато проектів... доля була до неї жорстока. Вона не заслужила всього цього", – каже він.

Майбутнє подружжя познайомилося на дискотеці в Муссоленті і після кількох років стосунків одружилося 1990 року.

Причиною аварії, яка поховала шлюб, стала втрата жінкою керування машиною на зледенілій поверхні. Авто врізалося в стовп, а Міріам зазнала важкої черепно-мозкової травми. Лікарі сказали чоловікові, що його дружина навряд чи переживе ніч, проте Анджело не відходив від неї, заявивши, що вони поклялися підтримувати один одного в горі та радості, тому він залишиться з нею стільки, скільки буде потрібно.

Лікарня. в якій померла Міріам Фото: Google Streetview

Незважаючи на прогнози, жінка продовжувала боротися за життя, однак із коми так і не вийшла. Її перевезли до будинку-інтернату "La Madonnina". Потім Міріам доставили до інституту Casa Sturm, де вона залишалася до останньої госпіталізації.

Чоловік зізнався, що відвідував лікарню щодня, часто кілька разів на день, роблячи виняток лише під час пандемії:

"Я ходив щодня, під час обідньої перерви, не менше 15 хвилин. Іноді мені вдавалося поїхати навіть увечері. Якби все повернулося, я робив би все це знову".

Вдовець додав, що пережив тяжкі часи:

"Це було дуже важко. Непроста ситуація. У мене було так багато злості всередині. Така гарна, хороша й особлива дівчина не мала так закінчити".

Покійну поховали у її рідному місті.

"Що мене дуже вразило, окрім трагедії вегетативного життя, яке тривало 31 рік, так це близькість її чоловіка, увічнена в щоденних жестах кохання так довго. У дуже егоцентричному світі цей приклад дає підстави вважати, що людство все ще існує", – сказав на похорон глава комуни Альдо Марозо.

Раніше Фокус писав, що жінка народила дитину, доки була у комі.