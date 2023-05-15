Дочка Брюса Вілліса показала, як народжувала первістка у басейні (фото)

З нагоди Дня матері Румер розсипалася у подяках найближчим людям, а також зворушливо звернулася до новонародженої дочки.

Старша дочка голлівудських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, 34-річна Румер Вілліс, яка 18 квітня народила свою першу дитину, на День матері поділилася дуже відвертими кадрами в соцмережі, де зафіксована поява Луетти на світ.

Як видно на фото, народжувала Румер удома, у басейні з водою. Під час переймів її підтримували матір та сестри. Тут є знімок, де Румер, щасливо усміхаючись, тримає на грудях новонароджену дівчинку.

"Я чекала і мріяла про тебе все своє життя. Ти більше, ніж я могла собі уявити. Ти змінила моє життя найглибшим чином. Для мене привілей і честь у житті бути твоєю Матір'ю, і я завжди робитиму для тебе все і вся". Я сподіваюся, що ти ніколи не перестанеш хотіти спати поряд зі мною або приймати ванну зі мною», – пише вона.

За словами Румер, у неї відчуття, що вона знала Лу все своє життя:

"Однією з перших речей, які я сказала після твого народження, було: "О, моя дівчинко, я сумувала за тобою". Я навіть не усвідомлювала, що сказала це, поки мені не повідомили це пізніше, але це правда. Мені здається, що я завжди знала тебе, а ти мене. Ти найпрекрасніше створіння, яке я коли-небудь зустрічала. Я досі прокидаюся щоранку і не можу повірити, що ти моя".

Вона також подякувала своєму партнеру Дереку Томасу, що "подарував мені цю прекрасну душу", зазначивши, що дочці дуже пощастило з батьком.

Серед інших, кому Румер адресувала подяки, – її сестри Скаут та Таллула.

"Моїм сестрам, моїм найкращим друзям, за те, що ви були зі мною, коли я народила свою дівчинку. Це момент, який я ніколи не забуду. Ви спостерігали і підтримували мене в цій подорожі і знаєте, що означає привести ще одну дорогу дівчину у наш рід", – наголосила Румер.

Насамкінець вона ще раз освідчилася в коханні своїй дитині:

"Я люблю тебе, моя дівчинко, ти найбільша радість та подарунок у моєму житті".

Раніше Фокус писав, що Демі Мур показала перше фото своєї онуки.