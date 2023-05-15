Карла Бруні та Шерон Стоун: топ-8 найкращих суконь Каннського кінофестивалю в історії (фото)

Кінофестиваль є одним із найпрестижніших у світі, тому зірки не економлять на вбраннях.

16 травня у Каннах стартує 76-й міжнародний кінофестиваль, який вперше пройде під керівництвом жінки, Айріс Кноблох, та завершиться 27 травня. Він відкриється історичною драмою французького режисера Майвенна "Жанна Дюбаррі", в якій Джонні Депп знявся в ролі французького короля. Поки зірки театру та кіно готуються до виходу на червону доріжку, Фокус вирішив згадати найкращі вбрання останніх кількох років. Благо, знаменитості зуміли порадувати численну публіку своїми аутфітами.

Карла Бруні у Celine

Актриса, модель і колишня перша леді Франції Карла Бруні обрала для килимової доріжки в Каннах в 2021 році синьо-срібну сукню, що облягає фігуру, розшиту стразами, від Celine, підібравши до нього срібні босоніжки на високих підборах і витончену сумочку. Своє довге волосся вона залишила розпущеним і виглядала просто приголомшливо з непомітним макіяжем, що підкреслює риси її обличчя.

Карла Бруні Фото: Best Trendy Outfit Ideas/Instagram

Хелен Міррен у Dolce & Gabbana

Оскароносна англійська актриса Хелен Міррен у 2021 році вийшла на червону доріжку у дуже яскравому вбранні. Вона з'явилася в елегантній жовтій сукні з довгими рукавами від Dolce & Gabbana. До вбрання вікова зірка підібрала туфлі-човники в тон і золотий клатч на ланцюжку, а образ завершила діамантовими сережками та намистом.

Хелен Міррен Фото: Getty Images

Белла Хадід в Jean Paul Gaultier

Американська супермодель Белла Хадід у 2021 році продемонструвала публіці розкішний чорно-білий ансамбль. Вона одягла вінтажну сукню від Jean Paul Gaultier з чорною прозорою вуаллю, яка виконувала подвійну функцію: як виріз із перехресною обробкою та шлейф. Образ знаменитість доповнила діамантовими сережками грушоподібного ограновування, діамантовим кільцем ограновування "маркіз" та рубіновим кільцем у формі серця з колекції Chopard Haute Joaillerie. Волосся Белли було зібрано в елегантну зачіску.

Белла Хадід Фото: Getty Images

Кендіс Свейнпол в Etro

Південноафриканська супермодель і колишній ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол з'явилася на червоній доріжці в комбінезоні Etro тілесного кольору, з величезним декольте, розшитому стразами. Його дизайн перегукується з 70-ми роками, про що говорять розкльошені краї та рукави з бахромою. До вбрання Кендіс одягла кольє-ланцюжок і сережки-підвіски в одному стилі. Завершували ансамбль туфлі в тон на підборах.

Кендіс Свейнпол Фото: 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗻𝗲𝗽𝗼𝗲𝗹/Instagram

Шерон Стоун в Dolce & Gabbanа

На червоній дорожчі за 75-й Канський кінофестиваль голлівудська діва Шерон Стоун блищала в червоній сукні від Dolce & Gabbana. Вражаюче вбрання дизайнери створили спеціально для неї. Образ актриса доповнила сонцезахисними окулярами.

Знаменитість не стала додавати до ансамблю прикраси, одягнувши лише пару кілець і підібравши прикрашену стразами сумочку. На ногах у неї були сатинові босоніжки.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

Ель Фаннінг в Armani Privé

Минулого року вразила публіку і актриса Ель Фаннінг, яка на другий день фестивалю з'явилася на килимовій доріжці у шикарному вбранні ніжно-рожевого відтінку від Armani Privé. Колір сукні настільки гармоніював з відтінком шкіри Ель, що здалеку здавалося, ніби вона гола. Наряд виграшно підкреслив її тонку талію та лінію плечей. Образ доповнювали коштовності від Chopard.

Ель Фаннінг Фото: Getty Images

Енн Хетеуей в Armani

Не менш елегантно виглядала в дні фестивалю Канна і американська актриса Енн Хетеуей. Для одного з виходів вона вибрала розкішну сукню від Armani з високим розрізом ззаду та довгим шлейфом. Свій стриманий та стильний образ зірка доповнила прикрасами від Bulgari.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Ребекка Хол в Gucci

Актриса Ребекка Холл, зірка фільмів "Годзілла проти Конга" та "Будинок на іншій стороні", що стала в 2022 році членом журі кінофестивалю, вибирала дуже яскраві вбрання протягом усього кіномарафону. Але її сукня від Gucci з вишивкою кристалами і паєтками і об'ємними манжетами стала однією з найбільш запам'ятовуваних.

Ребека Хол Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Каннський кінофестиваль, Гран-прі Монако, турнір Ролан-Гаррос та Авіньйонський фестиваль можуть залишитися без світла. Головна профспілка енергетиків Франції пригрозила влаштувати блекаут на великих культурних та спортивних заходах на знак протесту проти ухваленої пенсійної реформи.