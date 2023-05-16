Кетрін Зета-Джонс та тигри Фань Бінбін. Топ-5 найефектніших образів Каннського кінофестивалю 2023

Прем'єра нового фільму Джонні Деппа "Жанна Дюбаррі" зібрала на червоній доріжці багатьох зірок.

Каннська червона доріжка знову оживає: 76 кінофестиваль починається з прем'єри драми епохи Людовіка XV "Жанна Дюбаррі", в якій знялися Джонні Депп і Майвен Ле Беско. Оскільки це перший фільм Джонні після довгих судових розглядів з його колишньою дружиною Ембер Херд, то в Канни з'їхалися всі селебріті.

Фокус вибрав найпрекрасніші вбрання зірок першого дня Каннського кінофестивалю. І "поза конкурсом" йде Катрін Денев, яка стала головною зіркою червоної доріжки. Денев цього року відсвяткує своє 80-річчя. Портрет французької кінодіви прикрасив цього року офіційні постери кінофестивалю у Каннах.

Катрін Денев у ефектній синій сукні Фото: Getty Images

На червоній доріжці Катрін була у стриманій темно-синій сукні, прикрашеній стразами. А зі сцени, відкриваючи кінофестиваль, нагадала про війну в Україні, процитувавши Лесю Українку.

Фокус зібрав Топ 5 найефектніших образів із червоної доріжки Каннського кінофестивалю 2023 року.

Ель Феннінг в образі принцеси

25-річна Ель Феннінг, яка раніше позувала на балконі каннського готелю в легкій блакитній сукні, для прем'єри обрала вбрання у стилі голлівудської принцеси з пишною спідницею та усипаним стразами ліфом від Alexander McQueen.

Ель Феннінг та її улюблений стиль принцеси Фото: Getty Images

До речі, сукня з нової колекції на подіумі виглядала не так ефектно. Пишною спідницею зі шлейфом його доповнили спеціально для Ель.

Гелен Міррен з синім волоссям

77-річна Гелен Міррен вирішила підтримати тему вечора і вийшла на червону доріжку із високою зачіскою у стилі Жанни Дюбаррі синього кольору. Образ вона доповнила віялом та шикарною кастомною сукнею від Del Core з турнюром.

Гелен Міррен зробила ставку на екстравагантність Фото: Getty Images

Вбрання вийшло на диво екстравагантним, але зірка "Калігули" точно привернула до себе увагу.

Кетрін Зета-Джонс у червоному

Актриса з'явилася на червоній доріжці у компанії свого чоловіка, Майкла Дугласа та доньки Керіс. Майкл цього року отримав почесну Пальмову гілку. 53-річна актриса обрала ефектну червону сукню з глибоким декольте, а її дочка – біле мереживне вбрання.

Кетрін Зета-Джонс, Майкл Дуглас та їхня дочка Керіс Фото: Getty Images

Кетрін та Керіс були в сукнях від Elie Saab та прикрасах від Chopard.

Кетрін і Майкл познайомилися в 1998 році, одружилися через два роки в готелі Plaza в Нью-Йорку і вважаються однією з найміцніших пар Голлівуду.

Алессандра Амбросіо та її діаманти

42-річна супермодель Алессандра Амбросіо вирішила, що для першого дня Каннського фестивалю підійде відкрита сукня з капюшоном та дуже ефектні прикраси.

Алессандра Амбросіо з декольте та діамантами Фото: Getty Images

Рожевий колір плаття підкреслювала масивне кольє з рожевими та білими діамантами.

Фань Бінбін та її тигри

Але найвражаюча сукня була у китайської актриси та співачки Фань Бінбін. Вбрання від китайського бренду Christopher Bu було прикрашене зображеннями тигрів. І це було неймовірне видовище. Фань вже з'являлася на Каннському кінофестивалі у сукнях у китайському стилі: з вишивкою та орнаментами, як на фарфорових вазах, тож вона вирішила не робити виняток цього року.

Фань Бінбін у сукні з тиграми Фото: Getty Images

Актриса зробила зачіску в традиційному стилі та обрала прикраси з великим зеленим камінням.

Нагадаємо, Джонні Депп, з'явившись на Канському кінофестивалі, був зустрінутий оплесками, роздавав автографи фанатам і обіймався з легендарним П'єром Рішаром.