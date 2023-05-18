18 травня 2023 року: великомучениці Ірини Македонської – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна ходити в гості до незаміжніх дівчат і пліткувати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Ірини Македонської. Вона відома тим, що виросла в язичницькій сім'ї — була дочкою імператора Ліцинія, але мудрець, який навчав її, був християнином і таємно розповідав Ірині про Христа. У дорослому віці вона намагалася схилити свого батька до віри, за що була кинута під копита коней, але тварини не торкнулися її. Також вона врятувала від смерті батька, коли в нього вселився диявол. Пізніше стала провидицею.
Також 18 травня 2023 року в Україні святкують День вишиванки, який щороку припадає на третій четвер травня.
Що не можна робити 18 травня:
- ходити в гості до незаміжніх дівчат;
- гуляти після заходу сонця;
- пліткувати;
- сваритися.
Народні прикмети та повір'я:
- дощовий день – уродить хліб;
- черемха зацвіла до похолодання;
- блискавка – до гарного врожаю капусти;
- перестали щебетати птахи – до грози;
- у воді купаються гуси – чекайте тепло.
День ангела святкують:
Варлаам, Єфрем, Ірина, Яків.
Народилися цього дня:
1048 рік — Омар Хайям (пом. 1131), перський і таджицький поет, математик, філософ;
1920 рік — Папа Римський Іоанн Павло II;
1993 рік — Alekseev (наст. ім'я Микита Алексєєв ), український співак.
Також у цей день:
1804 рік — Наполеон стає імператором Франції;
1830 рік — у США починають промислове виробництво перших газонокосарок;
1888 рік — у США вперше демонструють першу грамофонну платівку;
1920 рік — Всеукраїнська православна Церковна рада проголошує Українську православну церкву автокефальною;
1949 рік — у Нью-Йорку відкривають перший вертолітний майданчик.