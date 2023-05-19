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Молодий місяць у Тельці 19 травня 2023 року: що можна і не можна робити
Вже сьогодні, 19 травня, відбудеться молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування та закладання намірів.
Коли настане травневий Молодик?
Останній молодик або Молодий місяць цієї весни настане сьогодні, 19 травня, о 17:56 за київським часом. Місяць у цей час перебуватиме у знаку Тельця, але потім перейде в знак Близнюків.
Для людей цей Молодий місяць може стати періодом невизначеності — практичний Телець вказуватиме на вирішення питань, а емоційні Близнюки провокуватимуть на легковажні вчинки. Астрологи рекомендують ухвалювати лише обдумані рішення, а також провести цей час у спокої та усамітненні.
Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.
Що можна робити у цей період:
- складати плани на найближче майбутнє;
- зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;
- вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою та медитаціями;
- робити чек-ап організму;
- прибирати будинок та робочий простір.
Що не можна робити в Молодий місяць:
- розпочинати нові важливі справи (тільки планувати);
- мандрувати, особливо далеко;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь та жирну їжу;
- здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl