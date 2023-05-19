Алек Болдвін вперше побачив світ після зняття звинувачень у вбивстві

На червону доріжку Алек Болдвін вийшов разом із дружиною.

65-річний американський актор Алек Болдвін, з якого місяць тому зняли звинувачення у вбивстві оператора-українки Галини Гатчинс, вперше вийшов у світ. Він разом зі своєю дружиною, 39-річною Хіларією Болдвін, відвідали весняний літературний гала-концерт PEN America 2023, який пройшов в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Новоспечений дідусь, чия старша дочка Айрленд нещодавно народила первістка, виглядав стильно у чорному костюмі та краватці-метелику.

Його дружина, інструктор з йоги, вибрала для світського заходу чорну сукню з багаторівневою бахромою з пір'я. Своє волосся Хіларія зібрала в акуратний пучок, а образ доповнила сережками, золотим браслетом та кількома кільцями.

Алек і Хіларія Болдвін Фото: Getty Images

Щорічний літературний гала-концерт PEN America вшановує письменників, які "відстоюють та захищають свободу вираження думок".

Якоїсь миті Хіларія та Алек були сфотографовані з плакатами на підтримку іранської правозахисниці Наргес Мохаммаді, яка відбуває восьмирічний термін за нібито злочини проти національної безпеки.

Плакат Хіларії говорив: "Звільнити Наргес та всіх іранських політичних в'язнів". Тим часом, на плакаті Алека було: "Наргес виступає за мир".

Алек і Хіларія Болдвін Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Алек Болдвін знову взяв до рук зброю на зйомках фільму "Іржа".