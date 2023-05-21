21 травня 2023 року: Іоанна Богослова – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися і позичати комусь гроші.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова. Його життя вважається повним загадок. 21 травня Іван зібрав своїх учнів, забрався до могили і наказав засипати її землею. За кілька днів учні розкопали могилу, але там нікого не було.

Що не можна робити 21 травня:

сваритися та злословити;

скаржитися на свою долю.

брехати;

давати в борг.

Народні прикмети та повір'я:

йде дощ – буде добрий урожай грибів;

черемха рясно цвіте — чекайте на мокре літо;

увечері небо червоне — погода покращиться.

День ангела святкують:

Арсеній, Іван, Никифор, Пімен

Народилися цього дня:

1969 рік – Георгій Гонгадзе, український журналіст та громадський діяч.

Також у цей день:

1503 рік — Христофор Колумб відкриває Кайманові Острови;

1916 рік — у Великобританії вперше у світовій практиці вводять "літній" час;

1928 рік — Волт Дісней отримує патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.