Шакіра взяла молодшого сина на прогулянку з друзями у Майямі (фото)

Шакіра була помічена під час прогулянки на човні з компанією своїх друзів.

46-річна колумбійська співачка Шакіра провела час зі своїм молодшим сином, 8-річним Сашею. Їх помітили у компанії друзів співачки на човновій прогулянці. Про це пише Daily Mail.

Співачка, яка нещодавно була названа "Жінкою року" журналу Billboard, продемонструвала свої підтягнуті ноги у синьому сарафані з малюнком. Шакіра також доповнила літній образ сонцезахисними окулярами у широкій оправі. Хлопчик був у сіро-фіолетовому костюмі, що складається з сорочки та шортів.

Нагадаємо, Шакіра, яка розлучилася з батьком своїх дітей Жераром Піке після 11 років стосунків, вирішила поїхати з дітьми та батьками з Барселони та влаштуватися в Майамі.

Пізніше Шакіру помітили, коли вона проводила час з Томом Крузом під час нещодавно проведеного Гран-прі Майамі, і багато хто припустив, що в неї зав'язався роман із зіркою франшизи "Місія нездійсненна".

"Шакіра бачила в мережі чутки про те, що Том доглядає її — і те, як фанати погоджуються з їхньою думкою — але вона думає, що це весело, тому що це просто неправда", — говорили пізніше джерела.

Раніше Фокус писав, що Шакіра попросила дати спокій її неповнолітнім синам.