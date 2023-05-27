"Джон Вік 5" з Кіану Рівзом у головній ролі офіційно перебуває у розробці

Студія Lionsgate підтверджує, що франшиза з Кіаном Рівзом у головній ролі не закінчується.

Голова кіногрупи Lionsgate Джо Дрейк нещодавно повідомив, що вбивця, зіграний Кіану Рівзом, повернеться на великий екран у найближчому майбутньому. Він також зазначив, що франшиза "Джон Вік", яка нещодавно досягла позначки 1 мільярд доларів, найближчими роками зростатиме в геометричній прогресії. Про це повідомляє Total Film.

Дрейк заявив, що хоча кілер повернеться в наступному фільмі, кілька інших елементів його світу буде конкретизовано через окремі медіапроєкти.

"Офіційно те, що, як ви знаєте, "Балерина" — це перший спін-офф, який вийде наступного року. Ми перебуваємо в розробці ще трьох, у тому числі [Джон Вік 5] і телесеріалу", — сказав він.

Кадр з фільму

Представник також повідомив, що хоча розробка п'ятої основної частини серії фільмів вимагатиме часу, персонаж обов'язково повернеться в майбутньому.

"Ми будуємо світ, і коли з'явиться цей [п'ятий] фільм, [він] буде органічним — органічно виростатиме з того, як ми починаємо розповідати ці історії. Але ви можете покластися на звичайний ритм Джона Віка", — заявив він.

Потім Дрейк зауважив, що Lionsgate прагне створити "стабільний ритм франшизи" у відповідь на "явний апетит аудиторії". Представник індустрії розваг також повідомив, що у розробці знаходиться "відеогра ААА", дія якої відбувається у всесвіті франшизи фільму.

Новина про майбутню картину з'явилася через два місяці після прем'єри фільму "Джон Вік: Глава четверта". У центрі фільму найманий убивця (Кіану Рівз), який оголошує війну міжнародній організації злочинців під назвою "Вищий стіл".

Фільм отримав захоплені відгуки критиків і зараз має рейтинг 94% від Rotten Tomatoes.

Раніше Фокус писав, скільки слів сказав Кіану Рівз у фільмі "Джон Вік: Глава 4".