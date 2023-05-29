Лана Дель Рей була помічена на пляжі у Бразилії (фото)

Зірка сцени продемонструвала стильний пляжний образ.

37-річна американська співачка Лана Дель Рей грілася на бразильському пляжі Іпанема у компанії кількох своїх близьких друзів. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени виставила напоказ свої пишні форми у бежевому купальнику з мереживними деталями. Свій образ знаменитість доповнила сережками, а довге темне волосся зібрала в косу. Дель Рей засмагала, лежачи на пляжному рушнику.

Цього дня пізніше Лана Дель Рей виступила на фестивалі Mita Festival у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Цей концерт став першим сольним виступом більш як за три роки – з моменту її концерту в Абу-Дабі 30 листопада 2019 року. Для появи на сцені Дель Рей змінила образ на світлу перуку, зображуючи відому блондинку Мерилін Монро.

Крім того, під час свого виступу Дель Рей зупинила концерт та запитала фанатів, чи бачили вони її вейп. Після цього вона рішуче почала шукати зниклу електронну сигарету, проте пошуки не дали результату.

Також Фокус писав, що наприкінці березня стало відомо про заручини Лани Дель Рей із 40-річним музичним менеджером, керуючим партнером компанії Range Media Partners Званом Вінікером.