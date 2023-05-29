Селена Гомес провела вихідні з друзями у Парижі

Селена Гомес позувала з друзями перед Ейфелевою вежею під час нічної прогулянки у Парижі.

Наприкінці квітня 30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес завершила зйомки третього сезону детективно-комедійного серіалу "Вбивства в одній будівлі". А потім вона вирушила до Парижа, щоб розпочати зйомки музичної кримінальної комедії Жака Одіара "Емілія Перес" разом із колегами з фільму Карлою Софією Гаскон та Зої Салданою. Про це пише Daily Mail.

Гомес скористалася вільним часом, провівши ніч у найромантичнішому місті у світі з кількома своїми подругами. Фотографіями з прогулянки поділилася у своєму Instagram-акаунті подруга зірки.

"Уі-уі-і", — написала Керолайн Франклін у підписі до фотографії на тлі сяючої Ейфелевої вежі.

Селена Гомес Фото: Instagram @caro_franklin

Гомес, схоже, дуже рада провести час зі своїми друзями, враховуючи сяючу усмішку на її обличчі, коли вона позувала в обійми з подругами. За п'ять днів до цього Селена теж поділилася у своєму Instagram знімками з подорожі до Парижа.

"Париж, друзі, їжа і @rarebeauty, о, яка мрія!" — Підписала вона публікацію.

Також Фокус писав, що напередодні Селена Гомес відвідала концерт Бейонсе у рамках її туру "Ренесанс". На одному з відео, що потрапили до мережі, знаменитість накричала на свого охоронця.