Нас чекає енергійне літо: Венера переходить у знак Лева 6 червня 2023 року

Венера переходить у знак Лева на 4 місяці і весь цей час людство відчуватиме її вплив.

Чого чекати від переходу Венери у знак Лева?

Вже зовсім скоро, 6 червня 2023 року, планета кохання Венера входить у знак Лева, в перший дім. Звичайно, за словами астрологів, найбільший вплив цього переходу відчують Леви — вони привертатимуть до себе увагу, підкорятимуть серця та закохуватимуть у себе.

Для інших всіх знаків Зодіаку Венера в першому будинку теж буде відчутною — люди можуть відчути, як піднімається самооцінка, як їх люблять і цінують. Може додатись більше енергії та бажання підкорювати вершини, захочеться бути яскравішим та оптимістичнішим.

Венера буде у знаку Лева довго – до 10 жовтня. Але у липні Венера буде ретроградною (з 23 липня по 4 вересня). Вже з 20 червня Венера почне гальмувати, почнеться тіньовий період Венери.

Венера — це не лише кохання, а ще й гроші. Тому все стрімко може змінюватись у фінансовому плані. Особливо сфера фінансів цікавитиме Асцендентів у Раку та Козерозі.

Астрологи наполегливо рекомендують не планувати з 23 липня по 4 вересня шлюб, пластичні операції та уколи, фінансові інвестиції.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl