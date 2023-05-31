Кейт Міддлтон підхопила модний тренд Barbiecore: найяскравіші виходи принцеси в рожевому

У гардеробі майбутньої королеви Великобританії безліч рожевих речей, починаючи від пастельних відтінків і закінчуючи насиченими та темними.

Напередодні виходу фільму "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Рейнольдсом у головних ролях світ охопила справжня барбіманія, а модниці у неймовірних кількостях скуповують речі у всіх відтінках рожевого. Однак стиль Барбі, або барбікор, як виявилося, не чужий і для королівської родини. Принаймні принцеса Уельська, яка є іконою стилю та законодавицею моди для європейських монархів, давно зрозуміла, що рожевий та його відтінки – цілком виграшні кольори. Фокус зібрав найяскравіші виходи Кейт Міддлтон у рожевому за останній рік.

Принцеса Уельська відвідала Музей підкидьків у Лондоні, де зустрілася з тими, хто має особистий досвід догляду за покинутими дітьми, а також з прийомними опікунами та прийомними батьками, щоб дізнатися про їх досвід та обговорити вплив на все життя, який позитивні підтримуючі стосунки можуть мати на дітей та молодь. На захід вона надягла рожевий пастельний костюм від Alexander McQueen з блузкою в тон, білим поясом від лондонського дизайнера Камілли Елфік і підходящими туфлями-човниками.

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На виставці квітів у Челсі Кетрін з'явилася в елегантній рожевій сукні-сорочці від ME+EM із шовку довжини міді за 450 фунтів стерлінгів. Вона поєднала її з туфлями на танкетці від Castaner Carina Espadrille, які вона одягала на кілька публічних заходів за більш теплої температури. Як аксесуари принцеса обрала сережки-листя від Zoraida вартістю 165 фунтів.

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У січні Кетрін разом з чоловіком, принцом Вільямом, відвідали банк їжі Windsor Foodshare, який допомагає людям, що цього потребують, і цілим сім'ям, котрі проживають в цьому районі. Вони не лише поспілкувалися зі співробітниками організації, а й допомогли запакувати посилки з їжею. Для візиту Кейт обрала малинове пальто і такого ж кольору водолазку, поєднавши їх із чорними прямими штанами та темно-синіми замшевими туфлями. З прикрас Кетрін одягла золоті сережки.

Фото: Getty

У грудні минулого року Кейт одягла рожеву блузу з бантом та бордовий костюм від Roland Mouret на другий день своєї поїздки до Бостона на вручення премії Prince William's Earthshot Prize Awards.

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Пастельно-рожевий костюм від Alexander McQueen, вже згаданий вище, – один із найулюбленіших у гардеробі королівської особи. Вперше вона одягла його у червні 2022 року для круглого столу, присвяченого новим дослідженням її Центру раннього дитинства Королівського фонду. Образ Кейт доповнила білим топом та замшевими туфлями в тон костюму.

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У червні 2022 року, коли відзначався Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети II, Кейт Міддлтон була неймовірно гарною на балконі Букінгемського палацу в малиновій сукні від Стелли Маккартні.

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Королівська особа сяяла у яскраво-рожевому платті з химерними воланами на рукавах від The Vampire's Wife на спеціальному прийомі в Белізі під час карибського туру. Кейт вибрала цей відтінок для своєї першої гламурної ночі. Таке модне рішення схвалила б навіть Барбі.

Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, якому взуттю на літо віддає перевагу Кейт Міддлтон.