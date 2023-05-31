Айрленд Болдвін у складних стосунках з батьком: у чому причина

Нещодавно Алек Болдвін забув згадати свою старшу дочку, розповідаючи про любов до своїх дітей.

27-річна актриса Айрленд Болдвін похвалила батьків свого бойфренда та свою маму Кім Бейсінгер у відвертому посту в соціальних мережах, де розповіла про психічне здоров'я, проте помітно нічого не сказала про свого батька Алека Болдвіна.

Дівчина розпочала своє довге повідомлення в Instagram, поділившись своїм досвідом "турботи про здоров'я" під час її вагітності.

"Кожна думка в моїй голові була пов'язана із заподіянням шкоди дитині, — зізналася вона. — Я завдаю собі болю. Виновата гра. Я все роблю неправильно".

Айрленд також розповіла, що жінки "зроблять все можливе", щоб намалювати жахливий образ вагітності, що складається з безсоння, обвислих частин тіла і того, як "божественно жахливо боляче" все це буде.

Однак відтоді, як на початку цього місяця вона народила первістка, її думка змінилася. Айрленд сказала, що її охопило почуття спокою з появою дівчинки, яку вона назвала Голланд.

Айрленд Болдвін та RAC з донькою Фото: Instagram @irelandirelandireland

Потім вона написала: "Я дуже вдячна батькам мого партнера та моїй мамі, які відвідали мене", не згадавши 65-річного Алека.

Це сталося лише через кілька тижнів після того, як Болдвін забув згадати свою старшу дитину на знак поваги до всіх своїх дітей. 4 травня зірка "Іржі" опублікувала в Instagram серію фото своїх сімох дітей від Хіларії Болдвін.

"Сім причин продовжуватиму у важкі часи. Не брехатиму, без сім'ї я не знаю, яким би було моє життя", — підписав актор публікацію.

Діти Алека Болдвіна

Після цього кілька шанувальників натякнули Алеку, що він забув про свою старшу дочку. Болдвін у свою чергу опублікував окрему посаду із зображенням Айрленд і підписав його: "Ми забули Біллі Престона! Цей, перший, ось-ось зробить мене дідусем. Ой".

Айрленд Болдвін

Нагадаємо, на початку січня 2023 року старша дочка Алека Болдвіна оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда. Тоді дівчина продемонструвала знімок УЗД та підписала фото привітаннями своїм передплатникам з Новим роком 2023 року.

18 травня Айрленд повідомила, що народила дівчинку. Вона поділилася селфі з лікарняної палати зі своїм партнером, музикантом Андре Алленом Аньосом, який виступає під псевдонімом RAC та їх новонародженим малюком.