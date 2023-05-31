Джоді Фостер вперше за довгий час сфотографували із молодшим сином
60-річна володарка "Оскара" вийшла на прогулянку зі своєю дружиною Олександрою Хедісон та сином Кітом.
Джоді Фостер, попри всесвітню популярність, веде дуже закритий спосіб життя і рідко з'являється на голлівудських тусовках. І ще рідше її можна побачити разом із її синами – Чарльзом (нар. 1998) та Крістофером "Кітом" (нар. 2001). Так що для шанувальників стало сюрпризом, що її молодший син виріс і став вищим за свою знамениту матір. Про це пише Daily Mail.
Джоді та її родину зняли під час прогулянки у Нью-Йорку. Востаннє папараці фотографували її у компанії сина влітку 2021 року.
60-річна Джоді, її дружина, 53-річна актриса Олександра Хедісон та Крістофер здійснили довгу прогулянку від району Вест-Віллідж на Мангеттені до Рокфеллер-центру в центрі Мангеттену.
Джоді ділить Кіта, а також 24-річного сина Чарльза зі своєю колишньою партнеркою кінопродюсером Сідні Бернард.
Вона та Сідні розлучилися у травні 2008 року після 15 років спільного життя.
Вони почали зустрічатися у 1993 році після знайомства на зйомках романтичної драми "Соммерсбі".
І Кіт, і Чарльз були зачаті в результаті ЕКЗ, але Джоді ніколи не розкривала особистість батька хлопчиків.
Вона також поставила собі за мету триматися якомога далі від голлівудського життя. Вона взяла їх на церемонію "Золотий глобус" у 2013 році та у своїй мові подяки назвала своїх синів приголомшливими, сказавши, що вони спонукають її "дихати та розвиватися".
Дворазова володарка премії "Оскар" раніше зізналася в інтерв'ю, що в міру того, як її хлопчики дорослішають, їй важче їх відпускати.
"Відпустити було непросто. І це те, що я роблю зараз. Це постійне занепокоєння. І це те, що чекає на будь-якого батька. Те, що вони сплять, не означає, що ти перестаєш про них турбуватися. Є перемикач, який включається і ніколи не вимикається", — говорила актриса.
Після розставання з Сідні у 2009 році у Джоді почалися романтичні стосунки зі сценаристом і продюсером Сінді Морт.
Говорять, що вони познайомилися під час роботи над психологічним трилером "Відважний" у 2006 році.
Повідомляється, що Джоді була спустошена після того, як Сінді закінчила їхній недовгий роман у вересні 2009 року.
П'ять років по тому зірка "Мовчання ягнят" таємно одружилася з актрисою та режисером Олександром Хедісон.
Вони були разом рік, перш ніж уклали шлюб.
Нагадаємо, після довгої творчої перерви Джоді Фостер виконала головну роль у четвертому сезоні культового серіалу "Справжній детектив: Нічна країна".
Їй дісталася роль детектива Ліз Денверс, яка розслідує загадкові зникнення працівників арктичної дослідницької станції на Алясці.