Ні сліду від Кена: зарослий і брутальний Райан Гослінг з'явився на сторінках GQ

На сторінках видання Гослінг позує в образі самотнього ковбоя та приміряв брендові і вінтажні речі.

42-річний канадський актор Раян Гослінг знявся для нового номера журналу GQ напередодні виходу свого нового фільму "Барбі", де зіграв Кена. Він приміряв прості на перший погляд, але дорогі брендові речі від Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Loewe, Raggedy Threads, Stock Vintage, а також розповів про те, що відбувається у його житті зараз.

Відповідаючи на запитання, куди останнім часом зник з поля зору ЗМІ, він відповів, що після народження другої дитини у нього та Єви Мендес більше часу намагається проводити зі своєю родиною.

Що стосується кар'єри, то, зізнався актор, у юності він ставився до акторської майстерності як до терапії чи можливості "пізнати себе". Райан шукав вражень – фільмів, які могли б сфотографувати настрій чи почуття. У "Блакитній валентинці" 2010 року Гослінг якийсь час жив зі своєю партнеркою по фільму Мішель Вільямс у будинку, де вони знімали фільм, граючи роль батьків із молодою актрисою, яка зіграла їхню доньку. Для "Драйва" 2011 року він і режисер фільму Ніколас Віндінг Рефн цілими днями їздили Лос-Анджелесом, слухаючи музику, вирізуючи діалоги зі свого сценарію, поки фільм не став повністю присвячений безіменному відчуттю, яке вони вдвох розділили в машині.

Для "Тільки Бог простить", наступного фільму Рефна, актор провів кілька місяців у Таїланді, перш ніж почалися зйомки, тренуючись у таборах тайського боксу та навчаючись битися.

"Я намагався знайти місце, куди б записати все, що зі мною відбувалося. І ці фільми стали способом зробити це, як капсули часу", — зізнається Гослінг.

А потім сталося щось цікаве, або, можливо, в способі життя відбулося кілька речей, і те, як працював Гослінг, почало змінюватися. 2014 року у нього та його партнерки Єви Мендес, з якою він знявся у фільмі "Місце під соснами", народилася перша дитина, а 2016 року — друга, обидві доньки. Гослінг став менше зніматися в незалежних фільмах і більше – в студійних проєктах, таких як "Ла-Ла Ленд" і "Той, що біжить по лезу 2049". Це були фільми, як описує їх Гослінг, "для публіки". А потім чотири роки взагалі нічого не з'являвся.

Гослінг не з тих людей, які уявляли себе батьком, – момент, коли він уперше представив себе батьком, за його словами, був моментом безпосередньо перед тим, як він ним став:

"Єва сказала, що вагітна".

Проте тепер він не мислить життя без дітей і не хотів би повернутися в ті часи, коли їх не було.

Коли Гослінг нарешті повернувся до роботи, його першим фільмом після перерви став "Сірий чоловік", зрежисований братами Руссо для Netflix, а потім цього року він знявся в "Барбі" режисера Грети Гервіг. Зірка каже, що час, проведений далеко від дому, зміцнив деякі зміни щодо його ставлення до роботи.

"Тепер я ставлюся до цього більше як до роботи, а не як до терапії. Це робота, і я думаю, що це дозволяє мені краще впоратися з нею, тому що мені менше заважають", – наголосив Гослінг.

Раніше Фокус писав, що Раян Гослінг та Марго Роббі з'явилися на показі фільму "Барбі".