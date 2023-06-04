4 червня 2023 року: День Святої Трійці – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та займатися фізичною роботою.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква святкує День Святої Трійці (50-й день після Великодня). У народі Трійцю називають Зелені святки. За Новим завітом, цього дня, після вознесіння Ісуса на небеса, його учні зібралися в очікуванні обіцяного пришестя Святого Духа.

Раптом він зійшов на них у вигляді вогненних язиків і наповнив кожного із присутніх. Цієї миті учні Ісуса навчилися говорити різними мовами, щоб проповідувати Євангеліє всім народам.

Після цього апостол Петро став перед натовпом людей і проповідував про Христа та Його спасіння. Цього дня близько трьох тисяч людей прийняли віру в Христа та хрещення. З того часу П'ятидесятниця стала одним із основних свят християнського календаря.

Що не можна робити 4 червня:

відмовляти у допомозі;

сваритися;

злословити;

купатися у водоймах;

займатися фізичною роботою.

Народні прикмети та повір'я:

вранці сильна роса буде багатий урожай;

вночі чути спів солов'я — чекайте ясної погоди;

туманний день до хорошого врожаю грибів восени;

увечері голосно квакають жаби до вітру.

День ангела святкують:

Василиск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Любов.

Народилися цього дня:

470 рік до н. е. — грецький філософ Сократ;

1867 рік — Карл Густав Маннергейм, фінський державний діяч, маршал, президент Фінляндії (1944-1946);

1975 рік — Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка "Оскара" і трьох "Золотих глобусів".

Також у цей день:

1771 рік — датсько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Берінг відкрив Аляску;

1874 рік — відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка;

1921 рік — у Франції вперше представили аромат "Шанель" ("Chanel № 5");

2014 рік — офіційно заснований 25-й окремий мотопіхотний батальйон "Київська Русь".