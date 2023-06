Дружину Каньє Веста висміяли за безглузде вбрання і порадили тікати від чоловіка подалі

Чим далі, тим вбрання пари стають дедалі дивнішими.

Каньє Вест продовжує епатувати публіку не лише своїми вуличними образами, а й тим, як і у що він одягає свою імовірну дружину Б'янку Цензорі. Їхня остання поява викликала ще більше запитань, коли вони приїхали на недільну службу до церкви, прихопивши молодшого сина репера від Кім Кардаш'ян Псалома. У ЗМІ потрапили знімки одіозної пари.

Якщо музикант розгулював у легінсах, чорній бутболці з величезними підплічниками та у кросівках-шкарпетках Yeezy Sock Sneaker, то Б'янка виглядала, м'яко кажучи дивно у чорній сукні-футлярі, поверх якої було надягнуто щось, схоже на панчоху, під якою жінка тримала свої руки. Вінчала цей писк дизайнерської моди гігантська конструкція, що нагадує поролоновий шийний корсет, навколо плечей та обличчя. Образ завершували чорні чоботи на шпильці.

У цьому ансамблі Б'янка виглядала так, ніби прийшла на похорон.

Інтернет бурхливо відреагував на вірусні фотографії. Багато хто тролив пару за їхні безглузді вбрання. Деякі навіть висловлювали занепокоєння за Б'янку і стверджували, що вона носить такий сковуючий одяг через Каньє.

"Останнє фото виглядає так, ніби вона благає його не змушувати її йти туди в цьому", "Боже мій, чому він у колготках?", "Каньє носить те, що каскадери для TMNT носять під костюмом Черепахи. І він теж приблизно такого ж зросту", "Схоже на ситуацію із заручниками", "Він більше не дивний і не смішний. Насправді це турбує. І справа не в одязі, а у всій їхній динаміці чи виконанні, або як би ви це не називали. Якби я була Кім, у мене було б так багато адвокатів, тому що мені було б незручно залишати своїх дітей наодинці з цими людьми", "Виглядає вкрай образливо, як він поводиться зі своїми подругами та дружинами", "Дівчинко, біжи. Воно того не варте", – пишуть у коментарях.

Єдиний, хто був одягнений нормально, – це син артиста. Хлопчик виглядав більш природно у простому ансамблі: білій сорочці та коричневих шортах. Щоправда, на його голові красувався бронзовий велосипедний шолом.

Модні оглядачі давно помітили, що кожного разу, коли Каньє зав'язує нові стосунки, його партнерка демонструє все більш унікальний і найчастіше дивовижний стиль. Колишня дружина музиканта Кім Кардаш'ян розповіла подробиці про вплив екс-чоловіка на її стиль у програмі Keeping Up With The Kardashians. У 2012 році, в перші дні їхніх стосунків, Каньє та його стиліст з'явилися на шоу, щоб викинути та замінити весь гардероб Кім.

Нинішня дружина Веста, Б'янка, схоже, також іде тим же шляхом, оскільки носить все сміливіші вбрання в справжньому стилі Yeezy.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян розкрила деталі життя у шлюбі з Каньє Вестом.