6 червня 2023 року: преподобного Симеона Стовпника – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна займатися важкою домашньою роботою та скаржитися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Симеон народився після довгих молитов його матері, яка поклялася віддати дитину на Господнє служіння. У юності Симеон залишився сиротою, а потім побачив видіння, після якого пішов у монастир і оселився на стовпі. Там він 37 років відчайдушно боровся з гріховними думками, спокусами та пристрастями, перебуваючи весь час у молитві. За це Симеон отримав від Господа дар чудотворення та прозорливості.

Також 6 червня в Україні відзначають День журналіста.

Що не можна робити 6 червня:

займатися тяжкою домашньою роботою;

скаржитися;

бажати іншим людям зла;

позичати грошей.

Народні прикмети та повір'я:

яскраво світить сонце — до врожайного літа;

багато птахів — на хорошу погоду;

низько літають птахи — влітку буде багато дощів;

йде дощ – восени буде багато грибів.

День ангела святкують:

Іван, Микита, Семен, Степан (Стефан), Федір, Олена

Народилися цього дня:

1599 рік — Дієго Веласкес, іспанський художник;

1889 рік – українсько-американський інженер (авіаконструктор) та підприємець, уродженець Києва Ігор Сікорський.

Також у цей день:

1683 рік — в Оксфорді відкрили перший у світі публічний музей;

1882 рік — ньюйоркец Генрі Сілі отримує патент на електричну праску;

1925 рік — заснована автомобільна корпорація "Chrysler";

1933 рік — у США відкрився перший у світі кінотеатр, в якому фільм можна було дивитися не виходячи з автомобіля;

1944 рік — у Західній Європі відкрили Другий фронт: на Півночі Франції почалася висадка військ союзників з антигітлерівської коаліції;

1981 рік — зареєстровані перші хворі на СНІД;

1990 рік — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.