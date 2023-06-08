8 червня 2023 року: святого апостола Карпа – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прибирати в будинку після заходу сонця і їхати в далекі поїздки.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Карпа, який належить до 70 апостолів. Він відомий тим, що прославляв віру в Христа, звертався до язичників, підтримував інших вірян. Також він був єпископом на острові Крит.

Що не можна робити 8 червня:

прибирати в будинку після заходу сонця;

їхати у далекі поїздки;

сваритися;

витрачати великі суми грошей.

Народні прикмети та повір'я:

багато комарів – до потепління;

стрибає багато коників — буде тепло, але волого;

голосно квакають жаби — до дощу;

вночі заморозки — ще 40 днів ранки будуть холодними.

День ангела святкують:

Олександр, Алфей, Георгій (Єгор, Юрій), Олена, Іван, Карп, Макар.

Народилися цього дня:

1920 — Іван Кожедуб, український пілот-ас;

1977 — Каньє Вест, американський реп-виконавець, продюсер, автор пісень.

Також у цей день:

1668 — Петро Дорошенко стає гетьманом України;

1824 — канадець Ноа Кашинг отримує патент машину для миття і валяння вовни;

1869 — американець Айвз Макгаффні отримує патент на пилосос;

1915 — Казимир Малевич створює свій "Чорний квадрат";

1928 — здійснюють перший авіаційний переліт зі США в Австралію;

1947 — вперше відкривають судноплавство по всьому Дніпру;

1949 — виходить у світ роман Джорджа Орвелла "1984";

1965 — американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" зливаються і утворюють компанію "PepsiCo".