Дженніфер Лопес у стильній максісукні провела час з дітьми
Джей Ло виховує дітей із колишнім чоловіком Марком Ентоні.
53-річну американську співачку та акторку Дженніфер Лопес помітили з дітьми в Лос-Анджелесі. Знаменитість пообідала з 15-річними близнюками Максом та Емме. Про це пише Daily Mail.
Артистка, яка нещодавно купила будинок за 60 мільйонів доларів, одягла бавовняну сукню максі з геометричним принтом La DoubleJ і білі туфлі на платформі Gucci зі срібними дизайнерськими логотипами. Свій стильний ансамбль виконавиця доповнила сонцезахисними окулярами та червоною сумкою Hermes, яка відповідала кольорам решти її вбрання.
Вона зібрала свої світлі каштанові локони в гладкий пучок, а золоті сережки, масивні браслети та каблучка завершили образ Дженніфер.
Коли вони під'їхали до ресторану, співачка відчинила двері, щоб допомогти своїм дітям вийти з машини. Її син Макс, який дебютував у фільмі Лопес "Виходь за мене", був помічений у чорній футболці з малюнком та штанах кольору хакі. Він також носив пару кросівок Vans у чорно-білу клітку та коричневу бейсболку.
Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес переїхали до розкішного маєтку за 60 млн доларів.
Такте Фокус писав, що Дженніфер Лопес з дочкою помітили біля будинку колишньої дружини Бена Аффлека.