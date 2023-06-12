Актриса Джесіка Альба вийшла на публіку з дочкою, котра помітно подорослішала (фото)

Мати та дочка неймовірно схожі між собою.

42-річна американська актриса Джесіка Альба не без гордості демонструє всім, що вона – матір дуже гарної та розумної 15-річної дочки Онор Уоррен. Вони разом відвідали чотирнадцятий день Ролан-Гаррос у Парижі, продемонструвавши стильні літні образи.

Джессіка виглядала дуже ефектно в синій довгій сукні-сорочці з глибоким вирізом і зав'язкою спереду, а також намальованими колами на спідниці. До неї Альба підібрала білі кросівки та темно-синю сумку зі штучної крокодилової шкіри, а також сонцезахисні окуляри.

Онор вибрала топ з бюстгальтером і лимонні шорти з високою талією, а зверху накинула такого ж кольору сорочку з довгим рукавом.

Матір та дочка із задоволенням позували фотографам, які зібралися на спортивному заході. Важко не помітити, що дівчинка дуже схожа на свою знамениту родичку.

Нещодавно дівчина відзначила свій день народження, і з цього приводу Альба дуже емоційно привітала її.

"15 років тому крихітка Онор Марі Уоррен зробила мене мамою. Я зовсім не уявляла, як сильно зміниться мій світ... Сказати, що моє серце розірвалося в той момент, коли я побачила тебе, — це нічого не сказати. Увесь мій світ перевернувся з ніг на голову, і я відчула найглибше кохання.. 15 років я так пишаюся тим, ким ти стала, моя Онорчита, ти все та ж і навіть більше, моя маленька. Добра, цілеспрямована, турботлива, розумна, смілива, дурненька, незалежна, емоційна, творча, мудра, бунтівна… Дякую за те, що ти така дочка, яка неймовірно любить, і за те, що ти найкраща старша сестра Гейвен і Гейса, за те, що відстоюєш свою правду, за чесність, за те, що ти емоційно доступна…" – написала горда матір.

Крім Онор, у Альби їм її чоловіка Кеша Уоррена, продюсера "Фантастичної четвірки" підростає 11-річна Гейвен та п'ятирічний син Гейс.

Джессіка Альба зі своїми дітьми

Раніше Фокус писав, що Джессіка вразила своєю зовнішністю, яка зовсім не відображає її реальний вік.