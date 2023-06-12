Нікола Пельтц сходила на побачення у повністю прозорому комбінезоні (фото)

Наряд знаменитості мало що залишав уяві.

28-річна американська акторка Нікола Пельтц сходила на побачення у Лос-Анджелесі зі своїм чоловіком, 24-річним Брукліном Бекхемом. Для походу в ресторан Avra дівчина вибрала дуже відверте вбрання. Про це пише Daily Mail.

Невістка Вікторії Бекхем продемонструвала струнку фігуру у повністю прозорому комбінезоні, під який одягла лише чорну спідню білизну. Пара високих вінілових чобіт доповнила сексуальний ансамбль Пельтц. Свої каштанове волосся Нікола уклала об'ємними хвилями, а її губи були вкриті ніжно-рожевим блиском.

Її чоловік Бруклін виглядав стильно у темно-синьому блейзері, який він носив поверх простої білої футболки, а сорочку заправляв за пояс вузьких чорних штанів. Він одягнув намисто з черепашок та чорні шкіряні класичні туфлі, щоб завершити свій аутфіт.

Пара трималася за руки по прибутті до розкішного ресторану, де подають морепродукти.

Нагадаємо, 49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем з'явилася на публіці зі своєю невісткою Ніколою Пельтц на тлі чуток про їхні сварки.

Також Фокус писав, що Нікола Пельтц поділилася фото з вечірки з нагоди запуску напою Брукліна Бекхема.