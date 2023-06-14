Ешлі Грем показала фігуру у леопардовому бікіні

Модель plus-size поділилася фотографіями з відпочинку на Лазурному березі.

35-річна американська супермодель Ешлі Грем продемонструвала свою фігуру у купальнику. Знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій, зроблених на яхті. Зараз Ешлі відпочиває у Сен-Тропі разом із друзями та чоловіком, 32-річним продюсером Джастіном Ервіном.

Модель plus-size показала свої вигини у бікіні з двох частин, що складається з трикутного верху в леопардовий принт та чорних плавок з високою талією. Вона одягла кілька золотих браслетів, а темно-синя кепка та величезні чорні сонцезахисні окуляри прикривали її обличчя від сонця.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

На одному знімку вона продемонструвала свій бездоганний колір обличчя без макіяжу, а на іншому позувала разом із чоловіком.

Ешлі Грем та Джастін Ервін Фото: Instagram @ashleygraham

"Надіслано з мого iPhone", — підписала публікацію знаменита модель.

Нагадаємо, Ешлі Грем стверджує, що традиційна китайська медицина дає кращі результати, ніж ботокс. Вона поділилася, що їй подобається покладатися на більш природні процедури, такі як акупунктура і масаж гуаша.

Раніше Фокус писав, що шанувальники похвалили модель Ешлі Грем за "бікіні, що надихають".