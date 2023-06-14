Кейт Міддлтон та королева Камілла: хто відповідає за образи найстильніших жінок королівської родини

Кожна жінка з королівської сім'ї має закулісну "фею", яка й створює їхні образи, які потім копіюють по всьому світу.

Стиль Кейт Міддлтон, королеви Камілли, принцес Євгенії та Беатріс, а також покійної королеви Єлизавети – відомий будь-кому, хто читає модні журнали. Не секрет, що все, що члени королівської родини Великобританії на себе надягають, моментально стає хітом. Причому це стосується навіть наймолодших. Чого варта історія зі смугастою сукнею принцеси Шарлотти, яка була розкуплена за лічені хвилини. Але за кожним із приголомшливих нарядів стоїть особистий стиліст, який відповідає за підбір вбрання. І хто це люди, пише Daily Mail.

Найвідомішим стилістом королівської родини, мабуть, є Анджела Келлі, яка 25 років відповідала за гардероб королеви Єлизавети. Але вона була змушена залишити Букінгемський палац після смерті королеви, яку називала своєю подругою. Про Єлизавету вона навіть написала книгу і часто з'являлася поряд зі своєю працедавицею. Інші стилісти не такі знамениті.

Анджела Келлі

Королівський костюмер Анджела Келлі працювала з покійною королевою Єлизаветою понад 25 років. І отримала право проживати в котеджі в Пік-Дістрикт в обмін на те, що не писатиме більше книги про королеву.

Анджела Келлі на модному показі з королевою Єлизаветою Фото: Getty Images

Це Келлі відповідала за яскраве вбрання королеви, завдяки якому вона завжди виділялася на тлі натовпу.

Так, святкуючи своє 90-річчя, королева обрала неоново-зелене вбрання. А після жартувала, що, якби вона носила бежеве, ніхто б її не впізнав.

Королева у 2016 році, відсвяткувала 90-річчя Фото: Getty Images

У своїй книзі "Вдягання королеви: ювілейний гардероб" Келлі розповіла, як вона підходила до дизайну суконь для покійного монарха, у тому числі, вибираючи яскраві кольори, щоб максимізувати помітність.

Наприклад, якщо королева садила дерево в обстановці з переважно зеленим тлом, цього кольору слід уникати з естетичних та фотографічних причин.

Королева Єлизавета у вбранні кольору фуксії Фото: Getty Images

Примірки з королевою зазвичай тривали півдня і на них ніхто більше не допускався, крім її улюблених коргі.

Як головний дизайнер королеви, Келлі робила начерки як мінімум чотирьох різних проєктів вбрання, з яких можна було вибрати відповідний. І використовувала вентилятор, щоб перевірити, як легкі матеріали, такі як шифон, органза або шовк, поводитимуться на вітрі.

Енні Міал

Австралійка Енні Міал займається гардеробом Зари Тіндалл, дочки принцеси Анни. Вона стала працюючим членом королівської сім'ї, стала частіше з'являтися на людях, а отже, до неї також прикута увага таблоїдів.

Згідно з вебсайтом Енні, після кар'єри в галузі управління персоналом та коучингу з питань лідерства вона набула своїх знань у галузі моди, працюючи в магазинах.

Зара Тіндалл із чоловіком Фото: Getty Images

Її стилістична компанія, яка існує вже дев'ять років, пишається своєю "дружністю та розумінням". Він описує себе та своїх співробітників, як "просто хороших друзів, що надають стриманий та зручний сервіс".

Завдяки їй Зара вибирає моделі з чітким кроєм, що облягають її фігуру. Особливо їй подобається дизайнер Лора Грін, учениця улюбленого дизайнера принцеси Діани, Кетрін Волкер. І у її гардеробі з'явилися яскраві кольори.

Зара Тіндалл із чоловіком Фото: Getty Images

Енні також допомагала Отем Філліпс, колишній дружині сина принцеси Анни, Пітера, відмовитися від одягу корпоративного консультанта.

І сьогодні Енні та Зара показали яскравий капелюшок кольору фуксії, який вона одягне на знамениті стрибки в Аскоті.

Джорджія Пінкус

Джорджія Пінкус, яка живе в Аскоті, неподалік Софі, герцогині Единбурзької, дружини принца Едварда, товаришує з нею з 1999 року.

Софі Уессекська з чоловіком та сином Фото: Getty Images

Вона та її колега Пандора Делевінь допомогли Софі позбутися нудних ділових костюмів та мішкуватих штанів.

Тепер Софі носить елегантні сукні лише тих кольорів, які підкреслюють світлий колір її волосся та переваги її фігури. Тепер у Джорджії своя студія йоги та стилістом вона більше не працює.

Пандора Делевінь

Пандора Делевінь, мати відомої моделі Кари Делевінь, колишній особистий закупник у Selfridges, відіграла важливу роль у зміні образу герцогині Единбурзької.

Разом з Джорджією Пінкус вона знайшла для Софі дорогі вбрання, завдяки яким вона виглядала молодшою.

Софі Уессекська з чоловіком Фото: Getty Images

У 2015 році Grazia повідомила, що Пандора також допомагала підбирати вбрання Кейт Міддлтон. А джерело додало: "Вони знають один одного багато років, і Кейт довіряє її порадам".

Пандора страждає від біполярних розладів і зараз займається благодійними проєктами в Мозамбіку.

Джекі Мікін

Джекі Мікін раніше була костюмером королеви-матері, а тепер відповідає за перетворення королеви Камілли.

Стиль королеви Камілли Фото: Getty Images

Вона працювала з Каміллою з моменту її весілля з Чарльзом і допомогла Королеві зібрати робочий гардероб, який підходить для жінки її віку. Завдяки їй у гардеробі Камілли з'явилися капелюхи від Philip Treacy та вбрання від Брюса Олдфілда, Анни Валентайн та Вів'єн Вествуд.

Для інтерв'ю Vogue, присвяченого її 75-річчю минулого року, королева обрала вбрання, обране Мікіном, а не експертами журналу, одягнувши для зйомки кобальтово-синю вечірню сукню від Брюса Олдфілда.

Камілла у вбранні свого чоловіка Фото: Getty Images

Джекі навіть допомогла їй оновити набір унікальних речей – на кшталт мантії, яку у 1990-х Чарльзу подарували у Саудівській Аравії.

Наталя Арчер

Наташа Арчер стала членом Королівського Вікторіанського ордена у Букінгемському палаці у 2019 році на знак визнання її заслуг перед королівською родиною.

Наташа Арчер з гардеробом Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Наташа приєдналася до принца Вільяма і Кейт Міддлтон як особистий помічник у 2007 році.

Наташа, відома, як Таш, одружена з королівським фотографом Крісом Джексоном. Вона пізніше була підвищена до особистого стиліста Кейт і виконала прохання королеви Єлизавети, яка просила зробити стиль тоді ще герцогині Кембриджської "царственнішим".

Кейт Міддлтон до того, як за неї взялися стилісти Фото: Getty Images

Незабаром поділ до колін та туфлі тілесного кольору були замінені на широкі штани, шовкові блузи з бантами, модні принти та талію з баскою.

Стиль Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вона подорожувала разом із нею, підбираючи гардероб, під час турне Австралією.

Стиль Кейт Міддлтон Фото: Getty

Арчер приписують знайомство Кейт із її улюбленим пакистанським дизайнером Махін Хан перед її королівським туром до Пакистану у 2019 році.

Вірджинія Чедвік-Хілі

Вірджинія Чедвік-Хілі, стиліст Кейт Міддлтон, була присутня на їхньому весіллі в 2011 році. І там її відзначили, як одну із найстильніших.

Вірджинія, також відома як Джині, стала відома як "таємна зброя" Кейт Міддлтон і, як повідомляється, почала з нею працювати, коли Наташа Арчер була у декретній відпустці.

Талановитий стиліст – дочка 3-го лорда Стратхалмонда та давня подруга принца Вільяма.

Джіні працювала виконавчим редактором журналу Vogue з роздрібного продажу, а у 2018 році заснувала компанію VCH Style, що спеціалізується на консультуванні в галузі моди та стилю.

Стиль Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Їй приписують те, що вона допомогла Кейт осучаснити її діловий стиль. І зробила блузи з бантом її фішкою.

Стиль Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Королівській інсайдер казав, що "вона сильно змінила гардероб герцогині для публічних заходів і допомогла їй знайти "зовсім нове почуття впевненості".

Олівія Бекінгем та леді Емілі Комптон

Олівії Бекінгем, фотографу, що став стилістом, приписують гламурну появу принцеси Беатріс на весіллі наслідного принца Хусейна та його дружини Раджви в Йорданії.

Принцеса Беатріс на весіллі кронпринця Хуссейна Фото: Скриншот

На ній була блідо-рожева атласна сукня з рюшами на рукавах від Reem Acra та знаменита Йоркська тіара.

Образ був розроблений Олівією Бекінгем — частиною дуету, який спочатку ініціював елегантну модну трансформацію принцеси.

Принцеса Беатріс на коронації Чарльза Фото: Getty Images

Олівія та леді Емілі Комптон допомогли Беатріс вибрати темно-синю прозору мереживну сукню Self-Portrait для весілля леді Габріелли Віндзор у травні 2019 року та продовжували допомагати з гучними виступами.

Леді Емілі — колишній громадський редактор журналу Tatler і дочка маркіза Нортгемптоншира, а Олівія, яка стала стилістом, фотограф співпрацювала з Vogue Hong Kong.

Сара Прайс

Лондонський стиліст, Сара Прайс, родом із Дубліна, керує компанією Style Tonic і почала працювати з принцесою Євгенією після того, як їх познайомив спільний друг.

Вона допомогла принцесі Євгенії реалізувати своє бачення "сучасної принцеси", коли вона зв'язала себе шлюбом з Джеком Бруксбенком у 2018 році.

Весілля принцеси Євгенії Фото: Getty Images

Принцеса попросила, щоб її сукня, розроблена Пітером Пілотто та Крістофером де Восом, мала виріз на спині, щоб показати шрам від операції, яку вона перенесла в дитинстві.

Сара також допомогла Євгенії з двома іншими весільними вбраннями, включаючи блідо-рожеве в голлівудському стилі від Zac Posen для її вечірнього прийому.

Друга сукня Євгенії на весіллі

Сарі приписують те, що вона познайомила Євгенію із сучасними дизайнерами.

Найвідоміше фото принцес Беатріс та Євгенії на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше стало відомо, що стилістка покійної королеви Єлизавети з'їхала з палацу. Вона не змогла порозумітися з королем Чарльзом, втім, як і з його онуками. Про норов Келлі писав навіть принц Гаррі у своїх мемуарах. А ще Келлі неодноразово потрапляла у скандали та конфліктувала з іншим персоналом, за що отримала прізвисько АК-47.