Кайлі Дженнер носить символічне кільце на тлі роману з Тімоті Шаламе (фото)

Джерела повідомляли, що стосунки Кайлі Дженнер з Тімоті Шаламе "несерйозні", проте її нова прикраса може свідчити про інше.

25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер опублікувала у своєму Instagram фотографію, зроблену в її приватному літаку. Про це пише PageSix.

На знімку зірка "Кардаш'ян" одягнена у літню квіткову сукню Dôen Stanza (298 доларів), перлинні сережки від Chanel та кільце Cartier Trinity (1570 доларів) на безіменному пальці лівої руки. Фірмовий дизайн Cartier походить від 1924 року і за минулі десятиліття "став символом найважливіших відносин у житті", згідно з веб-сайтом ювелірного будинку.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Три переплетені смуги кільця з рожевого, жовтого та білого золота символізують любов, вірність та дружбу відповідно. Лінія Trinity (яка також включає намисто, сережки та браслети) навіть має схвалення королівської родини. Принцеса Діана часто носила кільце Cartier із трьома смугами, а Кейт Міддлтон також з'явилася у кількох прикрасах цієї лінії.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Більше того, актор Тімоті Шаламе є амбасадором Cartier із 2021 року.

25-річна Дженнер була помічена в багатьох дорогоцінних прикрасах Cartier раніше, але це конкретне кільце здається новим в її колекції — і його дебют відбувся всього через два тижні після того, як її бачили, коли вона виходила з дому Шаламе в Беверлі-Хіллз.

З того часу, як на початку квітня навколо дуету почали ходити чутки про стосунки, Дженнер кілька разів бачили, коли вона виходила з дому 27-річного актора "Дюни".

Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

Інсайдери спочатку применшували їх залицяння, говорячи, що Дженнер була "відкрита для того, щоб бачити, куди йдуть справи". Але раніше цього місяця джерело повідомило Us Weekly, що пара "проводить набагато більше часу разом, і з кожним днем вони стають дедалі ближчими".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала годинник Rolex її доньки за 40 тисяч доларів.

Також Фокус докладніше писав про стосунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе.