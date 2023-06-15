Ембер Герд вперше вийшла у світ, після того, як виплатила Джонні Деппу мільйон доларів

За рішенням суду, Ембер мала заплатити колишньому чоловікові. А Джонні Депп віддав ці гроші на благодійність, як і обіцяв.

Ембер Герд вперше сфотографували у Мадриді після того, як вона нарешті виплатила своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу один мільйон доларів за рішенням суду після скандального процесу про домашнє насильство. Акторка виглядала цілком бадьоро і навіть усміхалася папарацці. Про це пише Daily Mail.

Після тривалого судового розгляду актриса переїхала до Мадриду, Іспанія, разом зі своєю дворічною донькою Уною, яка народилася від сурогатної матері.

Ембер Герд в Іспанії

І розповіла журналістам, що дуже щаслива. Але ухилилася від питань щодо того, чи збирається вона й надалі жити в Іспанії, чи все-таки планує повернення до Голлівуду.

На кадрах, отриманих журналістами, Ембер виглядала дуже задоволеною, ніяк не показуючи свого розчарування з приводу того, що війна судових позовів, якою завершився їхній 15-місячний шлюб із Деппом, у фіналі закінчилася не на її користь.

Герд втратила роль в "Аквамені" і була змушена продати будинок у США, щоб розплатитися з колишнім чоловіком.

Ембер Герд в Іспанії

Сам Джонні Депп одразу заявив, що віддасть мільйон на благодійність, розподіливши гроші між кількома фондами.

Після скандальних суден він повернувся до кіно і його новий фільм "Жанна Дюбаррі" відкрив кінофестиваль у Каннах.

Джонні Депп на кінофестивалі Канна Фото: Getty Images

Ембер, своєю чергою, також не кинула кар'єру в кіно. Наразі вона готується до прем'єри фільму "У вогні" про одержимого дияволом хлопчика на кінофестивалі в Таорміні, Італія.

Нещодавно Герд дала своє перше інтерв'ю після переїзду за кордон. І заявила, що дуже щаслива бути "далеко від усього цього".

А Депп, схоже, насолоджується тим, що суди нарешті завершилися. Він грає зі своїм гуртом, знімається в кіно, але вже заявив, що не знову працюватиме з кіногігантом Disney.

Хоч і ходили чутки про те, що він повернеться до ролі Джека Горобця, але це виявилося неправдою.

Кажуть, що він досі лютує через те, як студія безцеремонно звільнила його, коли Ембер звинуватила його в домашньому насильстві.

Тож Депп зосередився на музиці, мистецтві та режисурі артхаусних фільмів.

Минулого тижня він відіграв концерт у Бухаресті в рамках європейського тупу свого гурту "Голлівудські вампіри".