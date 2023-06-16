Шанувальники помітили "засос" на шиї Кайлі Дженнер (фото)

Фанати стверджують, що помітили любовний укус на шиї бізнеследі на тлі нового роману.

25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, у тому числі селфі з приватного літака та знімки зі своїми дітьми.

На одному зі знімків Дженнер несла свого сина Ейра на стегні, тримаючи одну руку на маківці заколотого волосся. Саме тут кілька уважних фанів помітили невеликий "засос" на її шиї збоку.

Кайлі Дженнер із сином Фото: Instagram kyliejenner

"Я єдиний, хто підглядає за засосом", — запитав один із шанувальників Дженнер у коментарях, на що інший користувач відповів: "Хм, міс Кайлі, ми бачимо цей засос".

"Це засос на фото №5", — прокоментував третій користувач.

Напередодні фанати помітили символічну обручку Cartier Trinity (1570 доларів) на безіменному пальці лівої руки Кайлі.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

З того часу, як на початку квітня навколо актора Тімоті Шаламе почали ходити чутки про стосунки з Дженнер, її кілька разів бачили, коли вона виходила з дому 27-річної зірки "Дюни".

Інсайдери спочатку применшували їх залицяння, говорячи, що Дженнер була "відкрита для того, щоб бачити, куди йдуть справи". Але раніше цього місяця джерело повідомило Us Weekly, що пара "проводить набагато більше часу разом, і з кожним днем вони стають дедалі ближчими".

Також Фокус докладніше писав про стосунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе.