Біде та інші речі з колишнього будинку Бейонсе продають фанатам на аукціоні

Предмети обстановки раніше прикрашали будинок Бейонсе та її чоловіка, який здавали в оренду в Лос-Анджелесі.

На продаж на eBay виставлено низку предметів з колишнього орендованого будинку Джей Зі і Бейонсе, зокрема біде з резиденції. Суперзірки підписали річний договір оренди будинку в Холмбі-Гіллз у Лос-Анджелесі, але потім з'їхали. Тож їхні речі тепер пропонують фанатам, яких може зацікавити зіркова сантехніка. Про це пише TMZ.

Компанія Eric's Architectural Salvage LA продає біде, дверні рами та вікна. Власники будинку відремонтували майно, і перераховані предмети перейшли у володіння глави компанії 2017 року.

Фото: Скриншот

Фанати можуть придбати біде та двері Фото: Скриншот

Eric's Architectural Salvage купує товари у компаній, що займаються знесенням будинків і у забудовників, які роблять ремонти.

Продаж біде та інших "артефактів" відбувся всього за кілька тижнів після того, як артисти купили мега-особняк у Малібу за 200 мільйонів доларів.

Так, біде із золотою фурнітурою можна купити за 2400 доларів, віконні рами — за ціною 3600 доларів.

Аркові двері-гармошки продаються за ціною 6400 доларів.

Будинок, який все це прикрашало, Бейонсе і Джей Зі знімали 2015 року за 150 000 доларів на місяць.

Будинок, який орендували Бейонсе і Джей Зі Фото: tmz

Вони орендували будинок із сімома спальнями з лютого 2015 року по грудень того ж року. Пізніше власники продали будинок за 30 мільйонів доларів. А Бейонсе з чоловіком купили свій мега-особняк за 200 мільйонів доларів.

Угода увійшла в історію нерухомості, оскільки маєток став найдорожчим будинком, який коли-небудь продавали в штаті Каліфорнія.

Це друга найдорожча угода в історії Сполучених Штатів після продажу квартири в Центральному парку в Нью-Йорку за 238 мільйонів доларів, яку купив гігант хедж-фонду Кен Гріффін 2019 року.

Розкішний будинок Бейонсе розташований на кручі з видом на Тихий океан у районі Парадайз-Коув, також влучно прозваному Вулицею мільярдерів.

Будинок з бетону і скла був спроєктований японським майстром-архітектором Тадао Андо, який також працював над будинком Каньє Веста в Малібу.

Нагадаємо, раніше Бейонсе з'явилася на дебютному показі Фаррелла Вільямса для Louis Vuitton у Парижі.