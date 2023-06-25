25 червня 2023 року: Петра Сонцеворота — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна виносити з дому сміття і давати в борг.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Петра Константинопольського (Сонцеворота). Він був військовим і одного разу потрапив у полон. Тоді Петро попросив у Бога допомоги у звільненні, пообіцявши, що піде в монастир, якщо Господь йому допоможе. Так і сталося — Петро був звільнений і одразу вирушив на гору Афон, де прославляв Бога до кінця свого життя. Він прожив на горі понад 50 років і став взірцем для послушників у храмах. Сонцеворотом Петра в народі називають через те, що в ці дні сонце вкорочує свій хід — відтепер дні стають коротшими, а ночі довшими.

Що не можна робити 25 червня:

виносити з дому сміття;

давати в борг;

сердитися на близьких.

Народні прикмети та повір'я:

у лісі багато білок — рік буде дощовим;

роса й туман увечері — скоро погода покращиться;

високо літають ластівки — до дощу;

білі хмари — може піти град.

День ангела святкують:

Арсеній, Аркадій, Орест, Євген, Анастасія.

Народилися в цей день:

1903 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник, автор романів "1984" і "Скотний двір", відомих своєю соціально-політичною сатирою.

Також цього дня:

1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню;

1957 рік — створюють іграшку "літаюча тарілка";

1991 рік — ухвалюють Закон України "Про митну справу в Україні".