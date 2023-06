Елтон Джон несподівано виступив на знаменитому фестивалі Гластонбері

Сер Елтон виступив замість заявлених Брітні Спірс і Дуа Ліпи.

"Найвеличніший хедлайнер Glastonbury!". Так фанати назвали сера Елтона Джона за його виступ на знаменитому музичному фестивалі. Виступ Елтона став несподіванкою, адже хедлайнерами мали стати Брітні Спірс і Дуа Ліпа. Про це пише Daily Mail.

Фінальний виступ сера Елтона Джона в його останньому турі Великобританією став справжньою сенсацією.

Виступ Елтона Джона на Гластонбері

76-річний співак-суперзірка зі сльозами на очах вийшов на сцену Pyramid Stage у Гластонбері на фінальне шоу у Великій Британії в рамках свого туру Farewell Yellow Brick Road.

Пообіцявши виконувати "хіт за хітом", Елтон зрештою виступав дві години. І його підтримували чотири спеціальних гості, але не Дуа Ліпа і Брітні Спірс, які мали виступити цього вечора.

Першим гостем сера Елтона був Джейкоб Ласк із гурту Gabriels and The London Community Gospel Choir, який виконав "Are You Ready For Love?". Потім до нього приєднався Стівен Санчес.

Потім сер Елтон запросив фронтмена Killers Брендона Флаверса виступити з ним, і пара виконала Tiny Dancer.

Номінована на британську премію співачка Ріна Саваяма вийшла з ним на сцену, щоб виконати Don't Go Breaking My Heart.

"Життєствердний" сет дивилися його чоловік Девід Ферніш і їхні діти, а також приятелі-знаменитості, включно з Девідом Волліамсом і Spice Girls, які, як повідомляється, збиралися приєднатися до нього на блискучій вечірці після шоу.

Для свого виступу сер Елтон обрав золотий костюм і окуляри з червоними скельцями. І під час овацій не зміг стримати сліз.

Свою передостанню пісню Don't Let the Sun Go Down on Me він присвятив покійному Джорджу Майклу в день, коли співаку виповнилося б 60 років.

"Одним із найфантастичніших британських співаків і авторів пісень був Джордж Майкл. Він був моїм другом, він був джерелом натхнення, і сьогодні йому виповнилося б 60 років, тому я хочу присвятити цю пісню його пам'яті. Уся музика, яку він нам залишив — чудова. Це для тебе, Джордж", — сказав Елтон.

Зірки, зокрема Пол Маккартні, Терон Еджертон і Ендрю Гарфілд підтримували легендарного виконавця за лаштунками.

Сер Пол Маккартні знімає виступ сера Елтона Джона

Але шанувальники були розчаровані тим фактом, що Брітні Спірс і Дуа Ліпа так і не з'явилися на сцені. Хтось навіть написав у соцмережах, звертаючись до Ліпи: "Невже щось може бути важливішим, ніж вечір з Елтоном?".

Співачки поки не пояснили, чому так і не з'явилися на Гластонбері. Але Дуа Ліпа поділилася фото з сімейної вечері.

Нагадаємо, минулого року Елтон Джон заявив, що закінчує концертну діяльність. Через травму стегна йому важко ходити. І він зазначив, що просто "втомився".